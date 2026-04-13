Carlos Batista Matos, reconocido periodista dominicano, fallece en su apartamento

Carlos Batista Matos, veterano periodista y productor de televisión dominicano, referente de la crónica de arte y figura clave en la industria cultural del país. ( FUENTE EXTERNA )

El cuerpo sin vida del veterano periodista Carlos Batista Matos fue encontrado hoy por su hija en el apartamento donde residía, en esta capital.

Víctor Minaya, productor artístico de ADN Bachata y ADN Films, el proyecto musical y cinematográfico que los unió desde hace varios años, confirmó la información a Diario Libre, sin ofrecer mayores detalles.

"En este momento me encuentro en su apartamento, a la espera de las autoridades para los trámites legales. Es una gran pérdida para todos nosotros y para la comunidad cultural", comentó, compungido, Minaya.

Trayectoria y legado de Carlos Batista Matos

Carlos Batista Matos, quien al momento de su muerte tenía 75 años, producía el programa de televisión "Con los famosos" por Color Visión, una propuesta con la que consolidó su trayectoria profesional.

Nacido el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, Carlos Batista Matos desarrolló una trayectoria ejemplar, marcada por su firme compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

Durante años, Batista Matos fue editor de espectáculos del desaparecido periódico Última Hora. Su sólida formación intelectual lo proyectó como uno de los cronistas de arte de mayor calidad en el país.

Conocido como "el más caro" de la televisión dominicana , Matos siempre respaldó la industria creativa, aportando su visión crítica y su apoyo constante a los talentos nacionales.

de la , Matos siempre respaldó la creativa, aportando su visión crítica y su a los talentos nacionales. Carlos Batista Matos fundó, junto a un grupo de periodistas, la Fundación Bulevar de las Estrellas, una iniciativa cultural destinada a reconocer la labor destacada de figuras nacionales e internacionales en el paseo de la avenida Winston Churchill.

Fue editor de la revista "La Tarde Alegre" y de la sección de espectáculos del vespertino "Última Hora", desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país.

Su mirada, más allá de lo periodístico, integró una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales dominicanos.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Sus familiares expresaron que su partida deja un profundo vacío, no solo en el seno de su hogar, sino en toda la comunidad cultural y mediática del país.

"Carlos fue un hombre entregado a su pasión por contar historias, por dignificar el arte y por enaltecer nuestras raíces", manifestaron en un comunicado.

La familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas y anunció que en las próximas horas estarán ofreciendo detalles sobre las honras fúnebres.

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