Arquitecto dominicano participará en conferencia sobre reconfiguración territorial en Panamá

Mayobanex Suazo cuenta con una amplia trayectoria en la arquitectura, planificación urbana, investigación y gestión pública. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), a través de su Centro de Capacitación, celebrará la conferencia "Ciudades en movimiento: reconfiguración territorial y liderazgo urbano para el desarrollo sostenible en Hispanoamérica", con la participación del arquitecto y urbanista dominicano Mayobanex Suazo, como expositor invitado.

La conferencia, que se realizará en modalidad presencial y virtual, está dirigida a estudiantes, profesionales y personas interesadas en los temas vinculados al urbanismo, la arquitectura, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

Se abordarán los principales desafíos que enfrentan hoy las ciudades hispanoamericanas, especialmente en materia de ordenamiento territorial, crecimiento urbano y liderazgo institucional.

La jornada, además, busca abrir un espacio de análisis sobre la necesidad de impulsar modelos urbanos más integrados, resilientes e inclusivos, indica una nota de prensa.

La actividad se llevará a cabo en dos jornadas, el próximo jueves 16 de abril de 2026, en el Ateneo de Ciencias y Artes, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

Suazo cuenta con una amplia trayectoria en la arquitectura, planificación urbana, investigación y gestión pública. Ha participado como expositor internacional en 38 conferencias, celebradas en 15 países.

Por su labor y años de ejercicio, fue reconocido por la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial (Fisat), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Además de su ejercicio profesional, ha realizado publicaciones sobre ciudad, urbanismo y territorio, entre ellos figuran los libros: "La Primada: Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo"; "Santo Domingo: Urbanismo al Límite" y "Estadio Quisqueya, Templo del Béisbol Dominicano". A estas obras se sumará su nuevo libro, de próxima publicación, "La Ciudad que Nace desde Adentro".