Acroarte lamenta el fallecimiento de Carlos Batista Matos: "Entrañable amigo y colega de todos"

Carlos Batista Matos fue reconocido por diversas instituciones; en 2021, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), le dedicó en 2021 la décima edición de su Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos, a quien definió como un miembro distinguido de la institución y una figura clave en la comunicación y la investigación musical en la República Dominicana.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó la trayectoria del comunicador, señalando que se trató de "un comunicador intachable, con una trayectoria ejemplar", y resaltó su impacto en el periodismo de espectáculos y social.

"Hoy el país pierde no solo a un gran profesional, sino también a un ser humano noble y de valores excepcionales", expresó.

La entidad recordó además que Batista Matos fue autor de los libros "Bachata: Historia y Evolución" y "Merengue: Historia y Evolución", obras consideradas aportes significativos al estudio de la música popular dominicana.

En ese sentido, Acroarte le dedicó en 2021 la décima edición de su Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, en reconocimiento a su labor en la crónica de arte y su compromiso con el gremialismo y la cultura nacional.

En el plano profesional, Batista Matos fue ampliamente conocido por su programa televisivo "Con los Famosos", transmitido por Color Visión desde 1998, el cual se consolidó como un referente del entretenimiento en la televisión dominicana.

Asimismo, se desempeñó como presidente del Bulevar de las Estrellas, ubicado en la avenida Winston Churchill, desde donde promovió el reconocimiento a figuras destacadas del arte, la cultura y el deporte.

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Acroarte extendió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del comunicador, al tiempo que elevó plegarias por el eterno descanso de su alma.

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