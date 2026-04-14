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Broadway Broadway
Broadway Broadway

"Broadway Broadway": una noche de teatro musical en la capital dominicana

Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, la propuesta promete una experiencia integral que combina música, actuación y danza

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    Broadway Broadway: una noche de teatro musical en la capital dominicana
    El elenco de "Broadway Broadway" durante una de las interpretaciones del espectáculo que reunirá grandes clásicos del teatro musical en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
    (FUENTE EXTERNA.)

    La escena del teatro musical internacional tendrá una parada en la capital dominicana con la llegada de "Broadway Broadway", un espectáculo que se presentará el próximo 9 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, bajo la producción de Vibra Productions y la dirección del maestro Amaury Sánchez.

    La propuesta reúne en una sola noche fragmentos de algunos de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos, entre ellos Cabaret, Evita, Annie y West Side Story, en una puesta que combina voces en vivo, coreografías y narrativa escénica.

    El montaje apuesta por una experiencia integral que no se limita a una sucesión de canciones, sino que construye momentos escénicos donde la música, la actuación y el movimiento dialogan con el público. En ese recorrido también se integran piezas de Cats, Grease, Anastasia y El Fantasma de la Ópera, entre otros títulos que han marcado generaciones.

    Durante la función, temas reconocidos como "Memory", "Music of the Night" y "Don´t Rain On My Parade" se alternarán con números de alta intensidad como "Carnaval del barrio" y "Getsemaní", generando una dinámica que transita entre lo íntimo y lo espectacular.

    Elenco y dirección del espectáculo

    El elenco está integrado por Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando Rivera, Isabela Escoto y Valeria Dávila, quienes asumen cada interpretación con un enfoque técnico y expresivo que busca sostener la esencia de cada obra original.

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    Infografía
    El maestro Amaury Sánchez, director musical.

    En el plano coreográfico, el trabajo de Natalie Borsos aporta fluidez y ritmo al espectáculo, reforzando la energía colectiva de cada número.

    Más que un homenaje, "Broadway Broadway" se presenta como una experiencia escénica que articula distintos estilos y épocas del teatro musical, con una propuesta que conecta con públicos diversos.

    De la función

    • La función está pautada para las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini, uno de los escenarios más importantes del país, que por una noche se convertirá en un punto de encuentro con el universo de Broadway.
    • Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.
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