"Broadway Broadway": una noche de teatro musical en la capital dominicana
Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, la propuesta promete una experiencia integral que combina música, actuación y danza
La escena del teatro musical internacional tendrá una parada en la capital dominicana con la llegada de "Broadway Broadway", un espectáculo que se presentará el próximo 9 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, bajo la producción de Vibra Productions y la dirección del maestro Amaury Sánchez.
La propuesta reúne en una sola noche fragmentos de algunos de los musicales más emblemáticos de todos los tiempos, entre ellos Cabaret, Evita, Annie y West Side Story, en una puesta que combina voces en vivo, coreografías y narrativa escénica.
El montaje apuesta por una experiencia integral que no se limita a una sucesión de canciones, sino que construye momentos escénicos donde la música, la actuación y el movimiento dialogan con el público. En ese recorrido también se integran piezas de Cats, Grease, Anastasia y El Fantasma de la Ópera, entre otros títulos que han marcado generaciones.
Durante la función, temas reconocidos como "Memory", "Music of the Night" y "Don´t Rain On My Parade" se alternarán con números de alta intensidad como "Carnaval del barrio" y "Getsemaní", generando una dinámica que transita entre lo íntimo y lo espectacular.
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Elenco y dirección del espectáculo
El elenco está integrado por Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando Rivera, Isabela Escoto y Valeria Dávila, quienes asumen cada interpretación con un enfoque técnico y expresivo que busca sostener la esencia de cada obra original.
En el plano coreográfico, el trabajo de Natalie Borsos aporta fluidez y ritmo al espectáculo, reforzando la energía colectiva de cada número.
Más que un homenaje, "Broadway Broadway" se presenta como una experiencia escénica que articula distintos estilos y épocas del teatro musical, con una propuesta que conecta con públicos diversos.
De la función
- La función está pautada para las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini, uno de los escenarios más importantes del país, que por una noche se convertirá en un punto de encuentro con el universo de Broadway.
- Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.