Artistas y comunicadores acudieron este martes a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para rendir tributo y despedir al veterano periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos, quien falleció producto de un infarto este lunes a los 74 años.

Merengueros como Sergio Vargas, Eddy Herrera, Rafa Rosario, su exesposa Belkis Concepción, lamentaron su partida y ponderaron su aporte a la difusión de la música dominicana, especialmente del merengue en la década de los 80.

Siempre con la elegancia del saco y corbata, y haciendo gala de tener la mayor colección de corbatas "muy caras" del país, el comunicador echaba mano del humor para comentar la actualidad noticiosa y de la farándula.

Los comunicadores y periodistas José Antonio Aybar y Graymer Méndez destacaron el impacto de su programa "Con los famosos", transmitido diariamente por Color Visión, canal 9, y su interés por la buena comunicación y la cultura. En este espacio saltaron a la fama varias presentadoras en la década del 2000.

En la capilla La Paz se encontraban sus hijos y otros familiares, su expareja Carolina Valenzuela, con quien tuvo dos hijas, visiblemente afectada. Más temprano estuvieron los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes, los cantantes Sergio Hernández y Peter Cruz, así como la comunicadora Tamara Martínez y Sharmin Díaz, quienes condujeron en una época el programa vespertino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/dc939297-a98c-4c18-a5d6-3d10bdd81408-ccd29e6e.jpg Ambiente de tristeza en la funeraria. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/c113eef2-9c13-4099-aff7-d6678ff9e22b-8b1669aa.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/4c438034-b388-4421-8a19-930e880ebae9-2bbc38dc.jpg ‹ >

Belkis Concepción: "Siempre apoyó mi carrera"

La cantante y líder de orquesta femenina Belkis Concepción se refirió con palabras de agradecimiento a su exesposo y padre de su hija Belkis Marie.

"Carlos nos va a dejar un gran legado a todos, a sus hijos, y a mi, que fui su esposa. Le tengo mucho agradecimiento porque siempre me apoyó en mi carrera artística; en los problemas que tuve una vez de salud y me dio el mayor regalo que es mi hija, Belkis Marie, de la cual heredó muchas cosas de su padre", expresó con mucha tristeza la pionera de Las Chicas del Can.

"Le dije a mi hija que debe sentirse orgullosa del padre que tiene", ponderó la artista calificándolo como un hombre cercano y cariñoso y elegante, querido por muchos.

Belkis confirmó que el comunicador sufrió un infarto mientras dormía en su residencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/53a88344-8bbb-4696-b22e-bfbafb768cef-16789f3e.jpg La artista Belkis Concepción. (ESTARLIN ROSA)

Sergio Vargas: "Esa silla de 'Con los famosos' será irremplazable"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/5912e4ae-0a85-4a95-9b3a-927e120a7ccf-1c65016b.jpg El merenguero Sergio Vargas. (ESTARLIN ROSA)

Sergio Vargas, con la capacidad de análisis que lo caracteriza, lamentó que se están yendo las personalidades sobresalientes.

"Hay gente que son irremplazables. Dime tú, ¿quién puede ocupar la silla de Yaqui Núñez del Risco, de Freddy Beras Goico, la de Rafael Corporán de los Santos. Hay miembros de la comunidad del entretenimiento, como es el caso de Carlos Batista, 'el más caro', y su programa "Con los famosos", que son irremplazables".

Continuó: "Ahí queda el legado, quedan los videos. Es bueno que la generaciones actuales y las futuras se metan a Youtube para ver qué pasaba con ese tipo de comunicadores del pasado reciente y lo que está pasando ahora, donde la mentira anda agarrada de manos con la realidad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/353b9e6a-b121-4a8b-a1a1-60e3b4b0ac44-bd2fa9dd.jpg Sus restos están siendo velados en la capilla La paz de la funraria Blandino. (ESTARLIN ROSA)

Ante esto, también reflexionó que en esta etapa de su vida ha tratado de no pelear con Dios para cuando le llegue la hora de su muerte "poder verme a menos de un metro con Dios". Dijo que espera que "Carlos haya conciliado con Dios antes de su partida".

El merenguero ganador del Gran Soberano recordó que Carlos siempre tuvo un gran vínculo con la comunidad artística dominicana. "Carlos viene de esa generación, porque los años dorados del merengue, en los 80, fueron los años dorados de su columna "Escenario" que se publicaba en el vespertino Última Hora".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/772d2316-c0ba-4e22-89f0-80b6c85437c1-23f08be1.jpg Eddy Herera a su llegada al velatorio. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/ce9320e2-22c4-4b4f-be1e-67680bd39b90-2dcc07dd.jpg El empresario Evelio Herrera. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/8e9770e3-dae3-471e-aa3e-50cbd0149f3a-3fb59593.jpg El comunicador Greymer Méndez. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

De su lado, el merenguero Eddy Herrera contó a Diario Libre que fue amigo del también escritor desde 1990 cuando empezó con su propia orquesta. "Me pasaría toda la noche hablando sobre su vida. Cuánto hizo Carlos Batista por el arte. Recuerdo como hoy cuando me recibió en el Listín Diario cuando él trabajaba allí".

El empresario Evelio Herrera dijo que todo lo que sabe de la farándula lo aprendió con Batista Matos. "Dejó un estilo en el periodismo de calidad que hoy en día no es frecuente ver".

El destacado periodista y vicepresidente de Adopae, José Antonio Aybar, amigo del fenecido, consideró que la pérdida del comunicador deja un dolor en el país por su impronta dentro y fuera de la comunicación y a través de su forma de ser, porque era un personaje.

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En la televisión, añade, será un vacío difícil de llenar. "En la TV era un personaje, además de su acervo cultural envidiable, hablaba de cualquier tema con mucha profundidad".

El comunicador Graymer Méndez valoró que la figura de Carlos Batista trasciende un canal y se ganó el respeto de todo el público, porque era muy noble, caballeroso y humano. Se lamentó que quedó pendiente ese junte a cenar.

En su honor, le hará un programa especial en sus espacios "Al mediodía" por 14 TV y en su programa "Casi personal", por VTV canal 32, los sábados a las 7:00 de la noche.

La presentadora Tamara Martínez, quien hizo sus pininos en el programa de televisión "Con los famosos" al principio de la década de los 2000s, lo definió como su mentor en los medios de comunicación y reconoció que lamentablemente se desvió un poco porque el tipo de farándula que hace a él no le gustaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/b8e9dedc-3a90-48ce-985a-f9950176d844-cfd609de.jpg La comunicadora Tamara Martínez. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE)

"La carrera que yo tengo me la forjó él. Me enseñó todo lo que yo sé de farándula y los medios. Carlos siempre te motivaba a que seas respetuoso, a que te prepares, a que estudies. Fui su pareja y cuando se sentaba a escribir me daba un libro", narra.

Sus restos estarán siendo expuestos en la Capilla La Paz (Av. Abraham Lincoln) y serán trasladados el jueves 16 de abril a las 11:00 a.m. hacia el Parque Cementerio Puerta del Cielo, luego de una misa de cuerpo presente.

Batista Matos fue autor de los libros "Bachata: Historia y Evolución" y "Merengue: Historia y Evolución", obras consideradas aportes significativos al estudio de la música popular dominicana.

En ese sentido, Acroarte le dedicó en 2021 la décima edición de su Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, en reconocimiento a su labor en la crónica de arte y su compromiso con el gremialismo y la cultura nacional.