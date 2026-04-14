Estela Alonso: “Me encanta contar mis propias historias a través de mi danza”

Estela Alonso es bailarina solista del Ballet Nacional de España desde el año 2015. ( FUENTE EXTERNA )

La XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial reunirá este sábado 18 de abril, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a destacadas figuras del ballet y la danza internacional en una noche a beneficio de la Fundación Nido Para Ángeles.

Entre ellas, la presencia de Estela Alonso sumará una mirada contemporánea y profundamente personal a la danza española.

Solista del Ballet Nacional de España desde 2015, Alonso ha forjado una trayectoria marcada por una firme defensa de la escuela bolera, que la ha llevado a explorar nuevas formas de expresión con una voz escénica que dialoga entre lo clásico y lo actual.

En conversación con Diario Libre Alonso repasa su recorrido, su relación con la danza y esa necesidad constante de crear desde un lugar íntimo y personal.

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Formas parte del Ballet Nacional de España desde 2015, ¿cómo ha sido ese recorrido y qué te llevó, en paralelo, a apostar por proyectos en solitario?

Es todo un honor y privilegio. Es la compañía estatal donde se encuentra la élite de nuestra danza.

Son más de 10 años de aprendizaje y crecimiento, bailando coreografías tanto de repertorio como de nueva creación de los mejores coreógrafos del panorama de la danza española y el flamenco y además difundiendo nuestro arte por todo el mundo con las giras.

Apostar por mis proyectos en solitario fue y es por la inquietud y pasión que tengo por la danza. En una gran compañía somos muchos bailarines bajo directrices y poder escucharme y desarrollar mi danza y mi sentir al 100% ha sido viable a través de mis proyectos.

La suerte es poder compaginarlo y ver cómo se complementan ambas trayectorias.

¿Qué cambió en ti internamente para dar ese paso y apostar por tu propia voz escénica?

No fue un cambio, fue tener la madurez y valentía para atreverme a apostar por aquello que llevaba dentro desde muy pequeña y que quería desarrollar y sacar al exterior. Además, como artista me sentía incompleta solo como intérprete guiada por el trabajo de los coreógrafos o compañías con las que trabajaba.

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"La escuela bolera es el registro con el que más identifico, a través del cual mejor puedo expresarme" Estela Alonso Bailarina solista del ballet Nacional de España “

La escuela bolera es una parte esencial de tu trabajo, ¿puedes explicar qué es y qué te conecta tanto con este estilo?

La escuela bolera es una de las disciplinas de la danza española. Se caracteriza por su fuerte técnica con gran influencia del ballet clásico, pero con el pellizco y carácter de la danza española.

Suele ir acompañada de castañuelas y se baila con zapatillas de media punta o zapatito de carácter. Es de gran dificultad, por la velocidad de los entrepasos, saltos y giros. Es el registro con el que más identifico, a través del cual mejor puedo expresarme.

¿Sientes que estás luchando por darle a este tipo de baile el lugar que merece?

Su lugar y su reconocimiento como la joya que es, dentro del ámbito de la danza española y de sus conocedores lo tiene. Pero si creo que he apostado por ella y en la era que vivimos he luchado por darle una mayor visibilidad y acercamiento tanto al público como a futuros bailarines.

Has dejado claro que te defines como bailarina y no bailaora, ¿cómo influye esa postura en tu manera de entender la danza española y tu lugar dentro de ella?

Por definición bailaora está vinculada exclusivamente al flamenco. Los intérpretes de danza española se nos denomina bailarines, aunque también bailamos flamenco, pues el flamenco es otra de las disciplinas de la danza española junto a la escuela bolera, la danza estilizada y el folklore.



Por ello me denomino así, además de que me siento identificada como tal. Y más aún con mi especialización en la escuela bolera.

“A mi manera” marcó un punto clave en tu carrera, ¿cómo nació esa coreografía y qué representa para ti hoy?

Nació por la necesidad de seguir desarrollándome y creciendo como intérprete y coreógrafa y por mi pasión y amor por la escuela bolera y el flamenco. Quise experimentar con el flamenco a través de los códigos y el estilo de la escuela bolera e interpretar unas alegrías (un palo flamenco).



Para mí a día de hoy lo siento como un punto de inflexión muy importante en mi carrera y que me ha hecho estar donde estoy hoy. Siempre digo que “a mi manera me ha regalado muchas alegrías”.

Fue el germen de poder volver a llevar la escuela bolera a los tablaos como sucede en la actualidad en España, y poder vivirlo y disfrutarlo en primera persona 15 años después me hace muy feliz.

Tu espectáculo más reciente es “Aquellas que habitan en mí”, ¿qué evolución sientes como artista respecto a esa primera propuesta?

“A mi manera” fue una pieza corta de 15 minutos creada en 2013 que cuestionaba el por qué no poder interpretar un palo flamenco a través de la escuela bolera. De ahí e incluyendo esa coreografía, en 2023 creé mi primer espectáculo en solitario llamado “A mi manera 2.0”.

Ese espectáculo mostraba mi forma de sentir la música flamenca a través de mi danza con mucho protagonismo de la escuela bolera.

Y en 2025, “Aquellas que habitan en mi” supone un paso adelante y hacer un viaje introspectivo en el que la danza se pone al servicio de las vivencias y de las emociones para ir quitando capa tras capa y dejar al descubierto quién soy, de dónde vengo y cómo he llegado hasta nuestros días.



Siento una evolución en mi madurez, tanto artística como personal, además de en el concepto y envergadura de la propuesta.

Has llevado tu trabajo a tablaos y escenarios muy distintos, ¿cómo cambia tu energía según el espacio y el público?

Cada espacio es único y particular y eso le hace especial. Me encanta sentir la cercanía del público en el tablao. Poder mirar a sus ojos y conectar. Y por supuesto, tener los músicos en directo en un espacio tan reducido donde hasta la respiración se siente.

Es la adrenalina y vértigo del directo y del aquí y ahora. Pero amo los grandes escenarios, la inmensidad de la oscuridad, los focos que atraviesan y crean escenas e imágenes de ensueño.

Intentar traspasar la cuarta pared para compartir tu verdad, tu esencia y lo que parece un momento de intimidad con un gran número de espectadores. Es pura magia y sin duda algo especial e irrepetible.

Vas a participar en la Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial en República Dominicana, ¿qué estilo de danza y espectáculo veremos?

Estoy muy feliz de poder participar en esta gala junto a grandes artistas. Interpretaré dos coreografía de creación propia en solitario. “De raíz y destino”, de la escuela bolera y “Tempestad”, una coreografía de flamenco con mantón que forma parte de mi último espectáculo “Aquellas que habitan en mi”

Más allá del escenario, también impartes cursos y masterclass, como formadora, ¿qué ves que buscan hoy las nuevas generaciones de bailarines?

Impartir clases a las nuevas generaciones es algo apasionante y que me nutre mucho. Tienen mucha inquietud por aprender mucha técnica con muchos maestros de manera muy rápida, pero también hay cierta tendencia a desarrollar la parte de auto escucha y creación personal e individual.

Ambas son importantes, pero la danza es una carrera de fondo y resistencia donde cada detalle es importante y eso no se aprende de un día para otro.

Has mencionado tu interés por crear y no solo interpretar, ¿qué te aporta el proceso creativo que no encuentras en el repertorio tradicional?

Sobre todo y lo más importante transmitir mi propia voz, mis inquietudes, mis emociones, mis vivencias... me encanta la soledad del estudio y dejarme llevar para poder contar mis propias historias a través de mi danza. También me gusta crear para otros y poder transmitir mi visión de la danza a otros cuerpos.

¿Qué parte de Estela no se ve sobre el escenario, pero define todo lo que haces?

Creo que mi amor y pasión por la danza. Es algo intangible que no se puede palmar, pero que sí creo y espero que se trasmita a través de mi danza, porque creo que es mi mayor motor día a día.

Si tuvieras que resumir tu propuesta artística en una emoción, ¿cuál sería y por qué?

Qué difícil... al final las emociones en la danza dependen de muchos factores.

El momento personal y artístico del bailarín, la coreografía a interpretar, el dónde y el cuándo... no puedo generalizar para contestar esta pregunta, pero si hablo de lo que representaré en esta gala en Santo Domingo, “De raíz y destino” sería vocación y en “Tempestad”, libertad.



¿Por qué? La mejor manera es venir al teatro y descubrirlo en primera persona como espectador. Así que allí os espero el próximo 18 de abril.