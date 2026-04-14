El musical "Evita" se estrenará en Blue Mall con potente montaje

El elenco del musical "Evita" durante una de las escenas de la producción que se presentará en el teatro de Theamus, en Blue Mall. ( SUMINISTRADA )

La historia, el carisma y la intensidad de Eva Perón subirán a escena en Santo Domingo con el musical "Evita", que tendrá cuatro funciones en el teatro de Theamus, ubicado en el quinto nivel de Blue Mall, los días 16, 24, 25 y 26 de abril.

La producción, considerada de gran formato, revive la vida de una de las figuras más influyentes de América Latina, desde sus orígenes humildes hasta convertirse en un símbolo político y social en Argentina.

Con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, la obra aborda el ascenso de Eva Perón con una narrativa que mezcla drama, historia y elementos musicales de alto nivel.

Elenco y producción

El montaje cuenta con la participación de los jóvenes talentos dominicanos Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David, quienes interpretan los roles principales, acompañados por un elenco de 20 artistas en escena que aportan dinamismo y fuerza al espectáculo.

La coreografía está a cargo de Gracelina Olivero, con una propuesta que incorpora matices del tango, mientras que la dirección vocal es responsabilidad de Claudia González y Paola Prado, enfocadas en lograr una ejecución musical precisa y emotiva.

En el apartado visual, el vestuario diseñado por Danilo Cerovic y confeccionado por Magdalena Gutiérrez recrea la estética de la época, mientras que la escenografía de Angélica Lora, ejecutada por Tracke Stage, aporta un entorno que transporta al público al contexto político y social de la Argentina del siglo XX.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/luis-marcell-ricart-f7994e81.jpeg La dirección general recae en Luis Marcel Ricart, quien lidera esta propuesta que apuesta por el crecimiento del teatro musical en el país, con énfasis en el talento emergente.

Apoyo y experiencia teatral

La dirección general recae en Luis Marcel Ricart, quien lidera esta propuesta que apuesta por el crecimiento del teatro musical en el país, con énfasis en el talento emergente.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.

Más allá del espectáculo, "Evita" se presenta como una experiencia que busca conectar emocionalmente con el público a través de una historia que ha trascendido generaciones.