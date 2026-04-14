Lo que se sabe hasta ahora sobre el deceso de Carlos Batista Matos
El comunicador fue encontrado sin vida en su residencia en Santo Domingo
Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blandino y será enterrado este jueves en Puerta del Cielo
El deceso del veterano periodista dominicano Carlos Batista Matos, de 75 años, fue confirmado tras ser encontrado sin vida en su apartamento en Santo Domingo.
Según la información disponible, el cuerpo del comunicador fue hallado por su hija en la residencia donde vivía, lo que dio paso a la notificación de las autoridades para los procedimientos correspondientes.
El productor artístico Víctor Minaya confirmó la información e indicó que se encontraba en el lugar a la espera de que se completaran los trámites legales, sin ofrecer mayores detalles.
Hasta el momento, no se han ofrecido públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del deceso. Las informaciones difundidas se limitan a la confirmación del hallazgo y la activación de los protocolos habituales en estos casos.
Honras fúnebres
- En cuanto a las honras fúnebres, sus restos serán velados desde este martes 14 de abril a partir de las 5:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. La jornada continuará el miércoles en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
- El jueves se realizará una misa de cuerpo presente a las 10:00 de la mañana, previo a su sepelio pautado para las 11:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.
Belkis Concepción despide a su exesposo Carlos Batista Matos con emotivo mensaje
Restos de Carlos Batista Matos serán velados desde este martes
Carlos Batista Matos: memoria y obra de un referente del periodismo de espectáculos
Carlos Batista Matos, reconocido periodista dominicano, fallece en su apartamento