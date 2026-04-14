Lo que se sabe hasta ahora sobre el deceso de Carlos Batista Matos

Carlos Batista Matos será enterrado en Puerta del Cielo. ( FOTO: KELVIN DE LA CRUZ )

El deceso del veterano periodista dominicano Carlos Batista Matos, de 75 años, fue confirmado tras ser encontrado sin vida en su apartamento en Santo Domingo.

Según la información disponible, el cuerpo del comunicador fue hallado por su hija en la residencia donde vivía, lo que dio paso a la notificación de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

El productor artístico Víctor Minaya confirmó la información e indicó que se encontraba en el lugar a la espera de que se completaran los trámites legales, sin ofrecer mayores detalles.

Hasta el momento, no se han ofrecido públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del deceso. Las informaciones difundidas se limitan a la confirmación del hallazgo y la activación de los protocolos habituales en estos casos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/67268217614534013834969267813463495124394825n-aee107cd.jpg Imagen de archivo del periodista Carlos Batista Matos.

Honras fúnebres

En cuanto a las honras fúnebres , sus restos serán velados desde este martes 14 de abril a partir de las 5:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. La jornada continuará el miércoles en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

, sus restos serán desde este martes 14 de abril a partir de las 5:00 de la tarde en la de la avenida Abraham Lincoln. La continuará el en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El jueves se realizará una misa de cuerpo presente a las 10:00 de la mañana, previo a su sepelio pautado para las 11:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.