×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La muerte de Carlos Batista Matos
La muerte de Carlos Batista Matos

Lo que se sabe hasta ahora sobre el deceso de Carlos Batista Matos

El comunicador fue encontrado sin vida en su residencia en Santo Domingo

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blandino y será enterrado este jueves en Puerta del Cielo

    Expandir imagen
    Lo que se sabe hasta ahora sobre el deceso de Carlos Batista Matos
    Carlos Batista Matos será enterrado en Puerta del Cielo. (FOTO: KELVIN DE LA CRUZ)

    El deceso del veterano periodista dominicano Carlos Batista Matos, de 75 años, fue confirmado tras ser encontrado sin vida en su apartamento en Santo Domingo.

    Según la información disponible, el cuerpo del comunicador fue hallado por su hija en la residencia donde vivía, lo que dio paso a la notificación de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

    El productor artístico Víctor Minaya confirmó la información e indicó que se encontraba en el lugar a la espera de que se completaran los trámites legales, sin ofrecer mayores detalles.

    Hasta el momento, no se han ofrecido públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del deceso. Las informaciones difundidas se limitan a la confirmación del hallazgo y la activación de los protocolos habituales en estos casos.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Imagen de archivo del periodista Carlos Batista Matos.

    Honras fúnebres

    • En cuanto a las honras fúnebres, sus restos serán velados desde este martes 14 de abril a partir de las 5:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. La jornada continuará el miércoles en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
    • El jueves se realizará una misa de cuerpo presente a las 10:00 de la mañana, previo a su sepelio pautado para las 11:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.