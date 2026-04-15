Casa Gazcue entra al ranking 50 Top Pizza y marca un hito para República Dominicana

La pizzería Casa Gazcue ha marcado un hito en la gastronomía dominicana al convertirse en el primer proyecto de concepto y autoría local en ingresar al prestigioso ranking 50 Top Pizza Latinoamérica. ( FUENTE EXTERNA )

La pizzería Casa Gazcue ha marcado un hito en la gastronomía dominicana al convertirse en el primer proyecto de concepto y autoría local en ingresar al prestigioso ranking 50 Top Pizza Latinoamérica, a menos de un año de haber abierto sus puertas.

El reconocimiento fue anunciado el 14 de abril durante una gala celebrada en Río de Janeiro, donde el restaurante fue posicionado en el lugar 40 entre las mejores pizzerías de la región, consolidando su entrada en la escena gastronómica internacional.

El proyecto, fundado en 2025 en Santo Domingo por los hermanos Francis Pena y Luis Pena, logra este importante reconocimiento en tiempo récord, destacándose por una propuesta que combina técnica, identidad y una ejecución culinaria de alto nivel.

“Este reconocimiento representa un paso muy importante para nosotros como restaurante, pero también como país. Desde el inicio, nuestra intención ha sido construir una propuesta con identidad, creatividad, cuidando cada detalle y respetando el proceso detrás de cada pizza. Estar hoy en el ranking de 50 Top Pizza Latinoamérica nos confirma que vamos por buen camino y nos motiva a seguir elevando el nivel de lo que hacemos desde República Dominicana hacia el mundo”, expresó el chef Francis Pena.

Durante la ceremonia, ambos fundadores estuvieron presentes para recibir el reconocimiento, y el chef fue distinguido con la chaqueta oficial de 50 Top Pizza, un símbolo otorgado a los pizzaiolos que ingresan al listado.

Con este logro, los hermanos Peña se convierten en los primeros dominicanos en formar parte de este ranking en toda su historia, marcando un precedente para la gastronomía nacional dentro del competitivo escenario internacional de la pizza.

Casa Gazcue representa la evolución de una trayectoria gastronómica de más de 15 años. Los hermanos Peña son también propietarios del reconocido restaurante El Gallego, y en esta nueva etapa han apostado por una propuesta especializada donde la masa, trabajada durante meses, se convierte en el eje central de su identidad culinaria.

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Como parte de la agenda oficial de la premiación, Casa Gazcue fue invitada a participar en una cena especial en el restaurante Ferro e Farinha, considerado uno de los referentes de la pizza en Brasil.

El establecimiento, liderado por el chef Sei Shiroma, ocupa la posición número 4 en la edición 2025 del ranking. Para la ocasión, ambos chefs colaboraron en la creación de un menú degustación de nueve tiempos.

Cabe destacar que el restaurante Il Caminetto también figura en el listado desde 2024 y en esta edición ocupa la posición número 35, consolidando junto a Casa Gazcue y a Trattoria Pizzorno —que recibió una mención especial— la presencia dominicana en este importante ranking.