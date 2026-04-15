Triste adiós: Magda Florencio revela lo que quedó pendiente con Carlos Batista Matos

Magda Florencio y Carlos Batista Matos en una imagen de archivo durante su etapa en el programa "Día a Día", espacio que marcó una época en la televisión dominicana. ( ARCHIVO )

La veterana periodista Magda Florencio llora la muerte de su amigo, el periodista y escritor Carlos Batista Matos, con quien produjo, en la década de los años 90, el popular programa "Día a Día" por la otrora Rahintel, hoy Antena 7.

Al referirse al deceso del productor del programa "Con los Famosos", que durante 26 años realizaba por Color Visión, Florencio destacó la calidad humana, profesional y la autenticidad que caracterizaron a Carlos Batista Matos.

En una breve conversación con periodistas de Diario Libre, en medio del llanto, Magda Florencio recordó que habían pautado reunirse el próximo sábado.

"Estoy muy triste, íbamos a comer juntos el sábado para hablar ´caballá´. Fueron veinticinco años de amistad y solidaridad", comentó.

El mensaje, compartido con la redacción de Revista de Diario Libre, Florencio asegura que siempre lo recordará como un ser humano excepcional, solidario y un excelente profesional.

El programa "Día a Día" fue una revista informativa de la que también formaron parte los periodistas José Francisco Arias y Haime Thomás.

Reacciones y homenaje tras el fallecimiento de Carlos Batista Matos

Carlos Batista Matos murió el pasado lunes en su residencia, a causa de un infarto, según detallaron amigos y familiares.

Sus restos están siendo velados desde este martes en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, lugar al que han asistido diversas personalidades del entretenimiento, así como empresarios y políticos, quienes han acudido a expresar solidaridad a sus familiares.

Trayectoria profesional y legado cultural de Carlos Batista Matos

A las 9:00 a. m. de este jueves será celebrada una misa de cuerpo presente en la funeraria y, posteriormente, a las 10:30 a. m., los restos serán trasladados a la Alcaldía del Distrito Nacional para un homenaje.

Concluida la actividad, el cortejo fúnebre se dirigirá al bulevar de las Estrellas, donde la fundación que dirigía creó el Paseo de las Estrellas en la avenida Winston Churchill. Desde allí partirán hacia el cementerio Puerta del Cielo, donde reposarán sus restos.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/lo-que-se-sabe-hasta-ahora-sobre-la-muerte-de-carlos-batista-matos-bfcf5248.jpg Carlos Batista Matos producía el programa Con los Famosos por Color Visión.

Su vida profesional transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país.

Su mirada, más allá de lo periodístico, integró una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales dominicanos.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.