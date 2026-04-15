"The White Lotus" comienza rodaje de su cuarta temporada en Francia

La cuarta temporada de la aclamada serie The White Lotus comenzó a ser rodada en la Riviera Francesa. ( FUENTE EXTERNA )

La cuarta temporada de la aclamada serie The White Lotus comenzó a ser rodada en la Riviera Francesa, informó HBO este miércoles.

Esta entrega del programa creado por Mike Allen, que aterriza esta vez en Francia, "seguirá a un nuevo grupo de huéspedes del hotel White Lotus y a empleados durante una semana, en el marco del Festival de Cine de Cannes".

La ganadora del Emmy será filmada en Cannes, St. Tropez y Mónaco. Aunque algunas escenas serán rodadas en París, "la historia se mantendrá en la Costa Azul", de acuerdo con HBO.

La cadena televisiva reveló además que algunos de los hoteles que aparecerán a lo largo de los episodios serán el Airelles Château de la Messardière transformado en White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez como el White Lotus Cannes.

El elenco para esta temporada está compuesto por Helena Bonham Carter ("The Crown"), Vincent Cassel ("El cisne negro"), el comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig ("Vikings"), Chris Messina ("The Bogeeyman"), la cantante AJ Michalka y el comediante Kumail Nanjiani, entre otros.

Las previas temporadas de "The White Lotus" se filmaron en Hawái, Italia y Tailandia, con estrellas como Jennifer Coolidge, Sidney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, la cantante Lisa y Sam Rockwell, entre otros.

Detalles

El Festival de Cine de Cannes se celebrará este año del 12 al 23 de mayo, y recibirá trabajos del español Pedro Almodóvar, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Andrey Zvyagintsev y Asghar Farhadi, y su jurado estará presidido por el surcoreano Park Chan-wook ("Old Boy").

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