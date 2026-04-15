UASD inaugura el Museo INDIA con más de 2,000 piezas arqueológicas de Emil Boyrie de Moya

El Museo INDIA de la UASD presenta, por primera vez, la extraordinaria colección reunida por Emil Boyrie de Moya, pionero en la arqueología en nuestro país, bajo un enfoque científico, organizado y accesible. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) marcó un hito este 14 de abril con la inauguración del Museo del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas (INDIA), un espacio que no solo exhibe piezas arqueológicas, sino que también reivindica la ciencia y la memoria histórica del país.

Detrás de esta apertura hay mucho más que vitrinas y montaje museográfico. Se trata, en palabras del investigador de prehistoria e historia dominicana, Gabriel Atiles Bidó, de "un acto de estricta justicia histórica y académica".

Y es que, por primera vez, la extraordinaria colección reunida por Emil Boyrie de Moya, pionero en la arqueología en nuestro país, se presenta al público bajo un enfoque científico, organizado y accesible.

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Cabe destacar que otra parte de las 7,000 piezas taínas que De Moya conservó hasta la muerte, y fueron donadas por su descendencia, se encuentran exhibidas en el Museo del Hombre Dominicano.

Desde el inicio, el Proyecto INDIA ha tenido un propósito claro: desmontar la idea de que las piezas arqueológicas dominicanas carecen de contexto.

"Lo que hoy entregamos al público y a la comunidad científica no son piezas ´huérfanas´", enfatizó Atiles. "La mayoría de estos objetos provienen de excavaciones científicas y cada uno cuenta con su registro de procedencia y catalogación técnica".

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Un museo que conecta con las raíces

Ahora bien, lo que el visitante encontrará en el museo va mucho más allá de objetos antiguos. Se trata de un recorrido directo hacia las raíces prehispánicas de la isla.

Por ejemplo, destacan las figuras batraciformes talladas en hachas y morteros, así como una valiosa representación de la transición cerámica entre las culturas de Boca Chica y Macao.

A esto se suman piezas vinculadas a tradiciones saladoides y decoraciones del estilo Punta, conformando un panorama clave para entender la evolución cultural de los primeros habitantes del Caribe.

En palabras de Atiles, "hablamos de un universo de más de 2,000 objetos que hoy adquieren una nueva dimensión", gracias a un montaje que permite apreciar tanto su valor estético como su contexto histórico.

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En este sentido, uno de los mayores aportes del museo es su enfoque. No se trata de un depósito estático, sino de un centro activo de investigación.

"El valor real de estas piezas está en su contexto arqueológico", explicó Atiles. "Es lo que nos permite datar y entender con precisión a las sociedades agroalfareras que nos precedieron".

El INDIA, fundado en 1947 por Boyrie de Moya y considerado el primer instituto de investigación de la Primada de América, articula su trabajo en áreas como la antropología física, la arqueología, la antropología lingüística y la sociocultural. Desde allí, nuevas generaciones de investigadores podrán estudiar y reinterpretar la prehistoria antillana con herramientas contemporáneas.

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Por otro lado, la apertura del museo también simboliza un rescate. Muchas de estas piezas permanecieron durante años resguardadas, fuera del alcance del público.

"Este montaje no es una simple exhibición; es un acto de rescate", afirmó Atiles. "Hemos sacado estas piezas de sus embalajes para ponerlas, finalmente, al alcance de los estudiantes, de los especialistas y del pueblo dominicano".

La museografía, además, ha sido diseñada para contar procesos. "Permite que el visitante comprenda no solo el objeto, sino el proceso cultural que lo generó", añadió.

Un legado que trasciende

La inauguración del Museo INDIA no solo amplía la oferta cultural de la UASD, sino que reafirma su papel como custodio de la identidad nacional.

"Hoy no solo abrimos una sala de museo", concluyó Atiles. "Hoy devolvemos la voz a los antiguos habitantes de esta isla a través del rigor de la ciencia y la dignidad de la memoria".

De esta forma, el espacio se consolida como una plataforma para la investigación, la educación y la reflexión, y se convierte en una herramienta viva para comprender quiénes somos.