Museo Nacional de Historia y Geografía presenta su programación educativa

El Museo Nacional de Historia y Geografía analizará el impacto cultural de la Guerra de Abril de 1965 en la identidad dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) dio a conocer la agenda de actividades que marcarán su calendario educativo del mes de abril, dirigidas a estudiantes, investigadores, historiadores y público en general.

Para el martes 21 de abril, a las 11:00 de la mañana, ha sido pautado el panel "Arte y cultura en la Guerra de Abril", a cargo de José G. Guerrero Sánchez, historiador, catedrático, comunicador y director del Museo de Historia y Geografía, junto a Amable López Meléndez, crítico de arte, curador y asesor del Museo de Arte Moderno (MAM).

El panel será realizado en el tercer piso del Museo de Arte Moderno en la exposición de la Colección Permanente, que aborda la Guerra de Abril de 1965 desde una perspectiva histórica y cultural.

La actividad analizará su influencia en el desarrollo del arte dominicano y destacará cómo este episodio sentó un precedente significativo en la configuración de la identidad y la memoria histórica del país.

Para el jueves 23 de abril, a las 11:00 de la mañana, en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán del Museo de Historia, se llevará a cabo la conferencia "La Guerra de Abril, sus obstáculos y la construcción de la democracia", a cargo de Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalista del 24 de abril de 1965.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/b5df415c-d00a-414c-bab3-0b937cd1ee2a-213cbef9.jpg José G. Guerrero, director del museo. (FUENTE EXTERNA)

"La conferencia abordará el tema desde diferentes perspectivas, apoyándose en los acontecimientos y hechos históricos que definieron la Guerra de Abril de 1965, con el objetivo de fomentar la reflexión y el análisis sobre este trascendental episodio de la historia dominicana", puntualizó el director del Museo de Historia y Geografía, Guerrero Sánchez.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.