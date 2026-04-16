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princesa Éléonore mayoría de edad
princesa Éléonore mayoría de edad

La princesa Éléonore de Bélgica cumple 18 años y se prepara para su futuro

La familia real belga no otorga asignaciones automáticas a sus hijos, lo que resalta la independencia de la nueva generación.

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    La princesa Éléonore de Bélgica cumple 18 años y se prepara para su futuro
    La princesa Éléonore de Bélgica celebra su mayoría de edad al cumplir 18 años en Bruselas.
    (SUMINISTRADA)

    La princesa Éléonore, hija menor del rey Felipe de los belgas y de la reina Matilde, alcanzó este jueves la mayoría de edad al cumplir 18 años.

    La pequeña de los cuatro hijos de los monarcas belgas está terminando sus estudios en un colegio internacional privado de Bruselas y cuando termine el curso tendrá libertad para elegir su futuro, pues su cuarto puesto en la línea sucesoria no le confiere ningún papel oficial.

    Educación y futuro de la familia real belga

    La princesa habla francés, inglés y neerlandés; además, toca el violín y practica deportes como el esquí, la vela y el tenis.

    Educación y futuro de la familia real belga

    Su hermana mayor y heredera al trono, la princesa Isabel de Bélgica, de 24 años, cursa actualmente un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, tras haberse graduado en Oxford (Inglaterra) en Historia y Política después de haberse formado en la Academia Militar Real de Bélgica.

    El príncipe Gabriel, de 21 años y segundo en la línea sucesoria, sigue una formación militar, y Emmanuel, el varón más pequeño, de 19 años, se centra en el deporte y la música.

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    Infografía
    La princesa Éléonore de Bélgica alcanza la mayoría de edad y marca una nueva etapa en su vida personal. EFE (EFE)

    Asignaciones económicas en la familia real

    • Todos ellos suelen participar en actividades de la familia real, como certámenes musicales, desfiles nacionales o eventos deportivos. Sin embargo, la nueva generación no dispone de una dotación económica pública de forma automática, ni siquiera por el momento la princesa llamada a heredar el trono.
     
    • Sólo disfrutan de asignación el matrimonio real, la hermana del monarca y princesa Astrid (320,000 euros brutos al año), el hermano del rey y príncipe Laurent (307.000 euros brutos) y el rey emérito Alberto (923,000 euros brutos).
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