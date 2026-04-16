"El pueblo cuestiona": 57 años después, la conversación continúa

Después de casi seis décadas al aire, “El pueblo cuestiona” abre un nuevo capítulo en su historia.

El programa de entrevistas, que se ha consolidado como uno de los espacios más longevos de la televisión dominicana, regresa este domingo 19 de abril de 2026 a las 8:00 pm por Santo Domingo TV (Canal 69 UHF / Canal 24 en cable), con una propuesta que combina continuidad y evolución.

Fundado el 1 de diciembre de 1969 por el periodista Ercilio Veloz Burgos, el espacio no solo ha sido testigo de la transformación política y social del país, sino también protagonista activo del debate público.

A lo largo de los años, ha logrado entrevistar a todos los presidentes de la República desde la década de los sesenta, consolidando su lugar como referencia obligada del periodismo televisivo nacional.

Reinventarse para las nuevas audiencias

En esta nueva etapa, el programa amplía su dinámica con la incorporación de dos nuevas voces: Diana Veloz, locutora y nieta del fundador, y el periodista y columnista Miguel Pineda López, quien aporta más de cuatro décadas de experiencia en los medios.

Juntos, buscan enriquecer el análisis y conectar con nuevas audiencias, sin perder el carácter crítico que ha definido al espacio.

Asimismo, la producción apuesta por una evolución en el formato. A las entrevistas de profundidad -sello distintivo del programa- se suman segmentos más breves pensados para plataformas digitales, acompañados de una escenografía renovada y una estructura narrativa más ágil, diseñada para dialogar con los hábitos contemporáneos de consumo.

Este relanzamiento no puede entenderse sin su contexto histórico. Desde sus inicios, “El pueblo cuestiona” surgió en una televisión con escasos espacios de debate abierto, marcando un precedente al salir del estudio para abordar realidades sociales directamente en las comunidades.

Su estilo participativo, inmortalizado en la frase “Pregunta un amigo televidente”, trascendió la pantalla para instalarse en el imaginario colectivo dominicano.

“En 57 años hemos creído en el valor de la palabra y en la responsabilidad de escuchar al pueblo. Esta nueva etapa representa continuidad, renovación y compromiso con la verdad”, expresó Veloz Burgos, reafirmando la esencia del programa.

Por su parte, Miguel Pineda López subrayó la importancia del equilibrio entre tradición e innovación: “Como planteaba José Francisco Peña Gómez, se trata de combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo”.

En esa misma línea, Diana Veloz asume el reto con una mirada generacional: “Mi objetivo es conectar el programa con una nueva generación sin perder lo que lo hace relevante”.

Con presencia también en YouTube e Instagram (@elpueblocuestiona), donde su contenido estará disponible de forma continua, el programa se proyecta más allá de la televisión tradicional.