Dan el último adiós a Carlos Batista y recuerdan su legado

Recuerdan el legado del comunicador Carlos Batista previo a su sepelio. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Este jueves, familiares, amigos y colegas se reunieron para despedir a Carlos Batista. El comunicador y escritor falleció a los 75 años, tras sufrir un infarto el pasado lunes, dejando un vacío que se sentía en cada abrazo y en cada recuerdo compartido.

Los actos comenzaron a las 10:30 de la mañana en la Alcaldía del Distrito Nacional, donde el Concejo de Regidores le rindió honras fúnebres.

Más allá del protocolo, fue un momento de cercanía, en el que quienes lo conocieron recordaban su trato amable y su forma sencilla de conectar con la gente.

Batista fue regidor en esta demarcación durante el período 2010-2016.

Regidores, directores y otras personalidades le rindieron tributo con guardias de honor.

Luego, el féretro fue trasladado al Bulevar de las Estrellas, un lugar muy ligado a su historia, desde donde impulsó el reconocimiento a figuras del arte y la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/carlos-2-85855458.jpeg Carolina Mejía realiza guardia de honor frente al féretro de Carlos Batista. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

"A Carlos lo recordamos siempre con alegría. Un hombre que marcó el espectáculo de una manera muy única y particular, un ser alegre que nos hacía sentir muy bien y sobre todo bienvenidos", destacó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

La funcionaria invitó a recordarlo de esa manera cercana que lo definía. Sobre su labor al frente del Bulevar de las Estrellas, destacó: "Reconocer a nuestra gente, a nuestros artistas, el talento y las buenas acciones, son de las cosas que merecen seguir haciéndose".

"Lo que debemos pensar es cómo dar garantía de que esto se mantenga en el tiempo y que sea una forma de mantener a Carlos vivo entre nosotros, eso es lo que corresponde ahora", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/carlos-3-b371e0d6.jpeg Hijos de Carlos Batista realizan guardia de honor. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

El colega y el amigo

Más allá de su imagen en televisión, muchos coincidieron en resaltar la forma de ser del que se hacía llamar "El hombre más caro": respetuoso, claro y siempre dispuesto a orientar.

"Estoy segura de que Carlos va a dejar un legado de que se pueda hacer buena comunicación siendo honesto, claro, porque si había un hombre claro era el, aunque te doliera te decía las cosas como eran, pero las decía de una manera tan elegante que sentías que lo decía por tu bien", dijo la comunicadora y amiga Brenda Sánchez.

En el Bulevar de las Estrellas, sus hijos y colegas del periodismo de arte y espectáculo rindieron guardia de honor. Fue un momento de respeto, pero también de agradecimiento.

"Carlos Batista fue una figura ejemplar para una generación de periodistas, pero no solo de periodistas, se convirtió en un apoyador y propulsor del relevo en la televisión, apoyó a una gran cantidad de jóvenes que hoy son grandes profesionales de la comunicación", dijo Severo Rivera, presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).

"Yo le agradezco a la vida la oportunidad de poder tratar a la persona detrás de las cámaras. Era esencialmente una persona de una extraordinaria calidad humana", agregó. "Despedimos a un gran amigo, que deja un legado extraordinario en la comunicación".

Fausto Parra, productor del programa Con los Famosos que se transmite por Color Visión, que condujo Batista desde 1998 hasta su deceso, también lo recordó como un aliado y un amigo cercano.

"Era un hombre con mucha formación a nivel cultural y geopolítica, pero sobre todo con mucha formación humana, que nos dio el privilegio de ser su amigo", destacó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/carlos-4-8a4b2062.jpeg Hijos de Carlos Batista dan últimas palabras durante sepelio. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

El último adiós

En el cementerio Puerta del Cielo, sus hijos ofrecieron unas palabras finales, recordándolo como un padre presente y cariñoso.

"Para mí era mi compañero de todos los días, mi abrazo cada vez que llegaba a mi casa, el que siempre tenía un helado de dulce de leche en su nevera para los días en lo que me sentía triste y el que siempre me complacía, aunque a veces me peleaba", expresó entre lágrimas Carla Batista.

"No hay palabras para resumir lo importante que era para nosotros y el vacío que deja", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/carlos-5-cab51dcb.jpeg Momento en el que los restos de Carlos Batista descienden a su última morada. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Belkis Batista, hija del comunicador fruto de su matrimonio con Belkis Concepción, también lo recordó con orgullo.

"Como hijos a veces es difícil entender la magnitud de quien tiene al lado hasta que inevitablemente llegan momentos como estos".

"En estos días con tantos comentarios, anécdotas, la palabra orgullo queda corta para lo que sentimos nosotros, sus hijos, para ese legado que deja nuestro padre, no solo como figura, sino por la persona que fue", sostuvo.

Finalizó diciendo que se siente honrada de ser su hija y dejó la pregunta: ¿acaso al cielo habrá llegado un hombre más bello, más elegante y más fino que él?

Al final, en un gesto muy suyo, sus hijos y familiares lanzaron corbatas sobre su última morada, en honor a su gusto por esta prenda.

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