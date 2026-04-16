Zoé Saldaña a los 47 años: “Hoy me siento más plena”

Foto de archivo de la actriz Zoé Saldaña, quien recientemente se coronó como la más taquillera de todos los tiempos. ( CRÉDITO: CHRIS PIZZELLO | AP )

A sus 47 años, Zoé Saldaña no solo atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, sino también uno de los más reflexivos. La actriz, protagonista de algunas de las franquicias más grandes del cine como Avatar, Star Trek y Guardians of the Galaxy, ha comenzado a redefinir su relación con la edad y el ritmo de vida en Hollywood.

Tras años de rodajes exigentes y agendas intensas, Saldaña ha decidido hacer una pausa relativa para centrarse en su salud y su familia.

“He estado saludable. He estado presente con mi familia”, afirmó durante una entrevista reciente. Para la actriz, poder disfrutar de momentos cotidianos, como acompañar a sus hijos en su día a día, representa un cambio significativo frente a la dinámica de trabajo constante que mantuvo durante décadas.

Lejos de ver la edad como una limitación, Saldaña considera que esta etapa le ha brindado claridad y equilibrio.

Explica que tomarse descansos mentales le permite reconectar consigo misma, lo que a su vez potencia su creatividad. De hecho, durante este periodo ha retomado proyectos personales, incluyendo la escritura de una historia juvenil que llevaba años desarrollando.

La actriz también reflexionó sobre cómo el cine aborda el envejecimiento, especialmente en las mujeres.

Influenciada por películas como The Substance, destacó la necesidad de contar historias que exploren la presión social por mantenerse joven y la complejidad de las distintas etapas de la vida femenina. Para Saldaña, estas narrativas siguen siendo escasas y deben tener mayor espacio en la industria.

Su mirada sobre el éxito también ha evolucionado. Aunque recientemente ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por Emilia Pérez y se convirtió en la actriz más taquillera de la historia del cine, reconoce que estos logros no son permanentes.

“Sé que esto no va a ser para siempre”, afirmó, mostrando una visión realista sobre la fama.

Sin embargo, lejos de generar presión, esta conciencia le ha permitido enfocarse en lo esencial: su bienestar, su familia y su crecimiento artístico. En esta nueva etapa, Saldaña también ha manifestado su interés en impulsar historias centradas en mujeres y en explorar nuevas facetas como la escritura y la dirección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/photograph-by-mark-seliger-for-timea-1-5213542e.jpg Fotografía de la actriz Zoé Saldaña para la revista Time. (Mark Seliger)

“El ego es como el colesterol, hay que saber controlarlo”

La actriz asegura que el paso del tiempo le ha permitido cambiar la forma en que se percibe a sí misma y su carrera.

“Soy muy competitiva, alguien que puede ser demasiado dura consigo misma”, reconoce. Sin embargo, afirma que con los años y tras alcanzar un nivel de éxito “literalmente extraterrestre”, ha aprendido a relajarse y a observar con mayor conciencia su influencia dentro de la industria.

En ese proceso, Saldaña ha reflexionado profundamente sobre el impacto de sus logros recientes en su futuro profesional, especialmente tras el reconocimiento obtenido por su trabajo en Emilia Pérez.

“También soy consciente de los temas que se me plantearon y que tal vez podrían haberse abordado de otra manera. Pero estoy muy orgullosa de Jacques Audiard, del elenco y del equipo, y del corazón y la humanidad que le pusimos, y siempre lo defenderé”, afirmó, al referirse a la controversia generada en torno a la película.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/photograph-by-mark-seliger-for-timea-22fe4ffa.jpg La actriz Zoé Saldaña posa paa la revista Time. (Mark Seliger) for TIME

Lejos de evitar el debate, la actriz subraya el valor de la transparencia: “Obviamente siempre tenemos mucho miedo a la controversia, pero creo que es importante ser honestos”.

Para Saldaña, este momento de su vida también implica una comprensión más clara del ego como motor creativo, pero también como un elemento que debe mantenerse bajo control.

“El ego es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Ningún artista crea sin ego. El ego es lo que te hace querer compartir, lo que te da la confianza para compartirlo con las masas. Al reconocer nuestro ego, también podemos mantenerlo bajo control”, explicó.

Más allá de los récords y los reconocimientos, la actriz enfatiza la importancia de mantenerse conectada con su vida personal. En medio de una videollamada, uno de sus hijos interrumpe la conversación para pedirle comida, recordándole una realidad que contrasta con su estatus en la industria.

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