Ana Paula Maia, finalista del Booker: "Nunca hubo tanta gente cazando gente"

La escritora brasileña Ana Paula Maia, finalista del International Booker Prize, ha construido una obra marcada por la crudeza, la violencia y la reflexión social. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

Desde Río de Janeiro, la escritora Ana Paula Maia se ha consolidado durante más de dos décadas como una de las voces más singulares del terror literario en Brasil. Ahora, su nominación al International Booker Prize la posiciona como una posible primera ganadora latinoamericana.

Su novela Assim na terra como embaixo da terra ha sido descrita por el jurado como "brutal, inquietante e hipnótica". En ella, retrata los últimos días de una colonia penal donde los prisioneros son tratados como presas, en un entorno marcado por la violencia y la deshumanización.

La autora, nacida en Nova Iguaçu y residente en Curitiba, ha construido una obra centrada en personajes masculinos duros, influenciada por el cine wéstern de figuras como Sergio Leone y Clint Eastwood.

A continuación, Maia reflexiona sobre su nominación, su obra y el contexto actual.

—¿Qué significa para usted ser finalista de este galardón?

"Siempre fui muy a contracorriente de la literatura brasileña, siempre produje cosas raras. El terror literario no es una tradición en Brasil; lo es en Argentina y en Chile. Para quienes hacemos este género, llegar hasta aquí es grandioso. Aún me está cayendo la ficha".

—¿La colonia penal de su novela puede funcionar como una alegoría del mundo exterior?

"Sí, hoy creo que el libro es una representación de lo que vivimos. Vivimos tranquilamente en una colonia penal: siempre huyendo de algo, intentando sobrevivir, con peligros e injusticias, buscando aliados...".

—El terreno de la colonia penal fue antes una hacienda esclavista. ¿Esa conexión entre cárcel y esclavitud fue deliberada?

"Cuando empecé a investigar el sistema carcelario, fue imposible no asociarlo con la esclavitud. Una prisión y un barco negrero son lo mismo, solo cambia la época. Pensé mucho en las Américas: todo está atravesado por la esclavitud. La población carcelaria en su mayoría es negra. No puedo hablar de un sistema punitivo sin hablar de quienes fueron masacrados".

—La traducción al inglés llega en un mundo bastante diferente al de 2017.

"Creo que tiene más sentido hoy que cuando se publicó por primera vez. Nunca hubo tanta gente cazando gente. Hemos vivido una cacería humana. Los inmigrantes están siendo cazados. Antes yo no veía eso.

Y creo que hay una cuestión mágica: a veces escribo cosas que después ocurren. Escribí 'Enterre seus mortos' antes de la pandemia y el libro tenía indicios de que algo estaba ocurriendo en el mundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/la-cantante-rosalia-durante-el-concierto-que-ofrecio-en-el-palau-sant-jordi-de-barcelona-efe--chri-1-62b63393.jpg Con su novela Assim na terra como embaixo da terra, Ana Paula Maia retrata un mundo brutal que, según la autora, refleja las tensiones y desigualdades del presente. (FUENTE EXTERNA)

—Sus novelas tienen protagonistas exclusivamente masculinos. ¿Cómo construye esa mirada?

"A veces nos encerramos demasiado en lo que se supone que debemos pensar o sentir: eres mujer, por tanto debes sentir así. Eso es parte del mismo sistema que nos aplasta: te mete en una caja, cierra y tira la llave. Yo trabajo con la expansión de la conciencia. Cuando escribo, subo a la montaña y veo desde arriba. Es desde ahí que puedo ampliar la mirada.

Por eso, aunque termino cada libro completamente agotada, siento 'saudade' de esos lugares. Cada dos o tres años vuelvo a visitar a Bronco Gil y a Edgar Wilson. Es mi familia. Ahí vuelvo a casa".

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