El Centro Cultural Rainieri recibe "El prado en las calles" en el Este

"El Prado en las calles" convertirá el entorno del Centro Cultural Rainieri y parte de Punta Cana Village en una gran galería al aire libre. ( FUENTE EXTERNA )

El Prado en las calles hace su siguiente parada en Punta Cana, donde transformará el entorno del Centro Cultural Rainieri en una galería abierta, accesible y viva.

Desde hoy viernes 17 de abril de 2026, a las 6:30 pm, la zona Este suma una experiencia cultural que invita a mirar distinto lo que nos rodea.

La iniciativa llega de la mano del Centro Cultural Rainieri y la Fundación Frank & Haydée Rainieri, como parte del proyecto El Prado en nosotros.

Detrás hay una sólida red de colaboración que une al Centro León de Santiago con el Museo Nacional del Prado de España, junto a la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundación Eduardo León Jimenes, KahKow y el Banco Popular Dominicano.

El resultado: una propuesta que saca el arte de los muros tradicionales y lo instala, literalmente, en la calle.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9030-copy-42b0be6c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9036-copy-2-a47549a3.jpg ‹ >

La idea es simple pero poderosa: acercar el legado de una de las pinacotecas más importantes del mundo a la vida cotidiana. Aquí no habrá salas cerradas ni recorridos obligatorios.

En su lugar, el visitante -o el transeúnte casual- se encontrará con 77 reproducciones fotográficas a escala real de obras maestras que abarcan desde el siglo XII hasta inicios del XX.

Una selección curada por Sara Hermann y Orlando Isaac que permite recorrer, en pocos pasos, siglos de historia del arte occidental.

Tras su paso por Santiago y la Ciudad Colonial de Santo Domingo, esta muestra llega a Punta Cana con nuevas piezas que renuevan la experiencia.

Obras maestras

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9041-copy-53187cfa.jpg

Aun así, mantiene su esencia: ofrecer una panorámica que conecta las grandes escuelas pictóricas de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda. Todo esto sin necesidad de comprar un boleto o entrar a un museo, sino simplemente caminando.

Entre las obras que el público podrá encontrarse están clásicos como La Anunciación, de Fra Angelico; El 3 de mayo de 1808, de Francisco de Goya; La rendición de Breda, de Velázquez; o El jardín de las delicias, de El Bosco.

Nombres y piezas que, para muchos, solo existen en libros o pantallas, pero que aquí se presentarán en gran formato, con una cercanía que cambia la forma de apreciarlas.

Arte para todos

El montaje en Punta Cana también tiene su propio carácter. La exposición se despliega en la explanada del Centro Cultural Rainieri y se extiende hacia la Capilla Nuestra Señora de Punta Cana, siguiendo el recorrido peatonal que conecta con Galerías Puntacana, en el Village.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9045-copy-6cc440dd.jpg

Esta disposición no es casual: busca dialogar con el entorno, acompañar el ritmo de quienes viven o visitan la zona y convertir un paseo cotidiano en una experiencia cultural inesperada.

Uno de los espacios más llamativos de esta edición será el Paseo de las Musas, una sección que reunirá 13 obras centradas en la representación femenina a lo largo de la historia del arte.

Un segmento que funciona como una invitación a reflexionar sobre los distintos roles que la mujer ha ocupado en la creación artística y cómo han sido retratados a lo largo del tiempo.

Un esfuerzo conjunto

La inauguración contará con la presencia de figuras clave del ámbito cultural y empresarial, entre ellas la Dra. María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, así como Frank Rainieri y Haydée Rainieri, impulsores del Centro Cultural Rainieri y su fundación.

Su participación subraya el carácter colaborativo de un proyecto que ha requerido coordinación entre equipos curatoriales, museográficos, técnicos y de gestión cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9051-copy-4c33147d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/el-prado-en-las-calles-9048-copy-3a21359d.jpg ‹ >

Porque si algo define a El Prado en las calles es precisamente ese esfuerzo conjunto. No se trata solo de trasladar imágenes de un museo a otro contexto, sino de adaptar una experiencia cultural al espacio público, cuidando tanto su contenido como su integración con el entorno.

Al final, la propuesta logra algo poco común: convertir el tránsito diario en una oportunidad de encuentro con el arte.

Ya sea que se visite con intención o se descubra por casualidad, esta galería a cielo abierto confirma que la cultura también puede habitar en lo cotidiano. Y que, a veces, basta con detenerse unos minutos para viajar siglos atrás, sin salir de la ciudad.

La muestra estará abierta hasta julio de 2026, lo que permitirá que tanto residentes como visitantes internacionales puedan integrarla en su agenda sin prisa.

Un recorrido entre grandes obras del arte Esta será la distribución de obras por áreas: Caballetes autoportantes:

Explanada del Centro Cultural Rainieri: 12 caballetes (22 paneles de obras y 2 informativos).

Capilla: 2 caballetes (4 paneles de obras).

Inicio el Village (camino conexión Paseo de las Musas): 1 caballete (2 paneles informativos).

Jardinera etapa 1 y 2: 4 caballetes (8 paneles de obras).

Tienda Hipólito: 2 caballetes (4 paneles de obras).

La Cava: 1 caballete (2 paneles informativos).

Plazoleta La Cava: 5 caballetes (8 paneles de obras y 2 informativos).

Explanada 4ta etapa: 7 caballetes (12 paneles de obras y 2 informativos).





Obras en pared:

Paseo de las musas: 13 obras.

Village: 7 obras.