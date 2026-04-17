La exposición itinerante "El Prado en las Calles" llega al Centro Cultural Rainieri

La familia Rainieri durante la inauguración de "El Prado en las Calles" que puede visitarse en el Centro Cultural Rainieri. ( NEAL CRUZ )

En Punta Cana el arte comienza a dialogar de forma más de cerca con la ciudad. La inauguración de la exposición itinerante "El Prado en las Calles", antesala de la apertura del Centro Cultural Rainieri, marca un momento significativo para la vida cultural de la región.

Aquí la muestra, que conecta que conecta a las grandes escuelas pictóricas de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda, permanecerá abierta al público de la región Este y todo el país por un período de tres meses.

Fue un acto que confirma que, en la República Dominicana, el arte y el apego por la cultura se desarrollan y cobran mayor fuerza gracias a la voluntad colectiva de familias e instituciones, desde distintos puntos del país, capaces de unir voluntades para sostenerlas.

Un emotivo momento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20260417-wa0115-f0dba547.jpg Roberto Ángel Salcedo, María Amalia León, Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri. (NEAL CRUZ)

Lo que se esperaba ser unas palabras de bienvenida se convirtió en un discurso emotivo, que fue pronunciado por Frank Rainieri, quien recordó los orígenes de un sueño que parecía lejano:

"Mientras escuchaba, me remontaba al siglo pasado, cuando apenas comenzábamos a imaginar lo que entonces llamábamos la casa de la cultura que queríamos levantar en La Altagracia. Hoy estamos bajo este techo, una obra hermosa que materializa aquel anhelo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20260417-wa0119-5e573735.jpg Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana. (NEAL CRUZ)

Comparó el proceso con la vida misma, con los hijos que llegan y transforman cada etapa. "Son sentimientos distintos, profundos, porque cada paso viene a llenar una parte diferente de nuestros sueños".

Destacó la presencia de representantes de otras instituciones culturales, como símbolo de una voluntad colectiva, destacando la presencia de María Amalia León, del Centro León, y Manuel Pozo Perelló, del Centro Perelló. Eso envía un mensaje claro: "en este país hay muchas familias dispuestas a aportar al desarrollo cultural de sus comunidades".

Para Rainieri, la cultura no tiene barreras. Aquí, jóvenes y adultos podrán ampliar su visión de la vida, como ya ha sucedido en otros centros del país".

Aseguró que la actividad era el inicio de una historia en construcción, enfocada a una labor cultural "que será para todos: para Higüey, para Verón, para La Altagracia y para el país completo".

A sus palabras de gratitud, Haydée Kuret de Rainieri, añadió los nombres de quienes han estado involucrados en la creación del magno edificio y la importante exposición de arte.

Expresó que ha sido un esfuerzo sostenido, que hoy se traduce en un espacio destinado a la cultura, al encuentro y a la memoria compartida.

Una alianza para enaltecer la cultura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20260417-wa0107-2a293533.jpg La exposición cuenta con 77 obras. (NEAL CRUZ)

La presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes, María Amalia León, explicó que la exposición forma parte de una alianza entre el Museo del Prado, el Centro León y la Fundación Amigos del Museo del Prado, con el respaldo de diversas instituciones.

Recordó que "El Prado en las Calles" regresa al país tras quince años de su primera edición, ahora con 77 reproducciones fotográficas de obras maestras:

"Un recorrido que abarca desde el siglo XII hasta inicios del siglo XX, permitiendo apreciar la evolución del arte occidental".

Traer estas obras al espacio público, afirmó, es más que una exhibición: "Es un gesto de confianza cultural, un diálogo entre pueblos, una invitación a sentirnos parte de una historia común".

Subrayó además el carácter democrático del proyecto, afirmando que "cuando el arte sale a las calles, la belleza y el conocimiento se convierten en patrimonio compartido".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20260417-wa0109-23a5700f.jpg (NEAL CRUZ)

La muestra, que ya ha pasado por Santiago y Santo Domingo, continuará su itinerancia hacia San Francisco de Macorís y Baní.

León explicó que el programa se articula en tres ejes: la exposición en espacios abiertos, la muestra contemporánea vinculada al Prado y una residencia artística que propició el diálogo entre creadores dominicanos y las colecciones del museo.

Destacó también el componente educativo, basado en una metodología que coloca al espectador como protagonista de su experiencia, integrando interpretación, emoción y contexto.

Uno de los espacios más simbólicos es el "Paseo de las Musas", dedicado a reflexionar sobre la presencia de la mujer en la historia del arte, que va más allá de la figura representada, sino como creadora, promotora y agente cultural.

También exaltó en el valor comunitario de la iniciativa, considerando que "el arte público fortalece el sentido de pertenencia y ese ´nosotros´ que nos sostiene como sociedad".

El público disfrutó de un recorrido guiado por la curadora en jefe del Centro León, Sara Hermann.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/img-20260417-wa0099-5e165b9f.jpg (NEAL CRUZ)