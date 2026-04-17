Planes que no fallan este fin de semana

El elenco de "Ecos de sangre" lleva a escena una historia que conecta las raíces taínas con conflictos humanos actuales. ( SUMINISTRA )

Diversas propuestas completa la agenda para el entretenimiento, a continuación las recomendaciones de Tiempo Libre.

Ecos de sangre

La nueva obra del director y dramaturgo Giovanny Cruz, bajo la producción del Teatro Talassa by Nileny Dippton, propone un viaje a las raíces taínas desde una mirada contemporánea.

Inspirada en la cosmovisión indígena del este de la isla, la historia entrelaza espiritualidad, identidad y conflictos humanos que aún resuenan. En escena, brillan Nileny Dippton, Yorya Castillo, Miguel Lendor (Papachín) y Orestes Amador. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Sala Ravelo del Teatro Nacional. Boletas: Uepa Tickets.

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Los Quijotes de madera

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Esta exposición invita al público a disfrutar de unas 25 piezas de destacados artistas visuales de la República Dominicana, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua.

Las obras, en diferentes técnicas, están inspiradas en el emblemático personaje de la literatura universal don Quijote de la Mancha, así como en algunos de sus personajes más representativos, y llegan de la mano de la Fundación El Quijote de Madera. Fecha: todo el fin de semana, en Galería 360.

Liborio

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El Teatro Guloya alista el regreso de este unipersonal que va más allá de la escena para convertirse en una experiencia conmovedora y profundamente reflexiva. Dirigida e interpretada por el actor Dimitri Rivera , la obra, basada libremente en el texto La hija del Mesías , de César Sánchez Beras , transporta al espectador al conflicto entre el deber militar y la profunda identidad espiritual de un pueblo.

alista el regreso de este unipersonal que va allá de la escena para convertirse en una experiencia conmovedora y profundamente reflexiva. Dirigida e interpretada por el actor , la obra, basada libremente en el texto , de , transporta al espectador al conflicto entre el deber militar y la profunda identidad espiritual de un pueblo. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Teatro Guloya. Boletas en teatroguloya.com.

"Crónicas" en la Ciudad Colonial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/capilla-de-los-remediosjpg-ed161e2a.jpeg La capilla de los Remedios

Quedó inaugurada la exposición "Crónicas", del artista plástico Juan A. Rodríguez Voigt, en el Museo de la Catedral, ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Reconocido como el "cronista de las piedras", Rodríguez Voigt ha construido una trayectoria sólida retratando, a través de la acuarela, la historia y esencia de la Ciudad Colonial, captando la atención tanto de turistas como de público local.

La muestra, que constituye su quinta exposición individual, estará abierta al público hasta el 17 de mayo, con una propuesta visual que resalta el patrimonio histórico y cultural de la zona.

Como parte de la agenda, los fines de semana incluirán actividades pedagógicas. Los sábados se realizarán dinámicas artísticas y recorridos guiados por Kim Sánchez en la Zona Colonial, mientras que los domingos habrá charlas junto a la doctora María Fals, el propio Sánchez y el artista.

El objetivo, según explicó Rodríguez Voigt, es acercar al público no solo a la obra, sino también al valor histórico y cultural de la Ciudad Colonial.

Lugar: Museo de la Catedral, Ciudad Colonial. Abre de miércoles a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Entrada libre