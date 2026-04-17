×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial
Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial

Estrellas de la danza mundial bailan por una causa solidaria

La gala reunirá talento internacional en apoyo a la Fundación Nido para Ángeles

  • Beatriz Bienzobas - Twitter
  • Beatriz Bienzobas - Facebook
Expandir imagen
Estrellas de la danza mundial bailan por una causa solidaria
Estela Alonso, solista del Ballet Nacional de España, invitada de la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundia. (SUMINISTRADA)

Santo Domingo se prepara para una de esas noches en las que el arte va más allá del escenario. Mañana sábado, a las 8:30 de la noche, la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial tomará el Teatro Nacional Eduardo Brito con una propuesta que mezcla virtuosismo, emoción y propósito.

Más que un espectáculo, se trata de un encuentro donde la danza se convierte en vehículo de impacto social.

En esta edición, los fondos recaudados estarán destinados a la Fundación Nido para Ángeles, una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral, así como la de sus familias.

RELACIONADAS

Repertorio diverso y bailarines internacionales

Sobre las tablas, el público podrá disfrutar de un repertorio diverso que viaja entre lo clásico y lo contemporáneo, pasando por la bolera española e incorporando, por primera vez, interpretaciones de la técnica Limón.

Esta riqueza estilística se reflejará también en el elenco: bailarines de Estados Unidos, España, Canadá, Cuba y la República Dominicana compartirán escenario en una velada que promete dinamismo y contraste.

Expandir imagen
Infografía
Destacados artistas protagonizan la gala.

Protagonistas

  • La gala, producida por la gestora cultural Monika Despradel y bajo la dirección artística de Paul Seaquist, reunirá figuras destacadas del circuito internacional. Entre ellas, Nadya Nesvitaylo y Roddy Doble, del Grand Ballet de Canadá; Thays Suárez, Leonardo del Río y Daunier Noblet, desde Cuba, así como Estela Alonso, referente de la técnica bolera española. A estos se suman Joey Columbus y Lauren Twomley, del Limón Dance Company, junto al Ballet Nacional de la República Dominicana dirigido por Pablo Pérez.

Dónde: Teatro Nacional Eduardo Brito. Fecha: sábado 18 de abril, 8:30 p.m. Boletas: boletería del Teatro Nacional.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.