Estrellas de la danza mundial bailan por una causa solidaria

Estela Alonso, solista del Ballet Nacional de España, invitada de la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundia. ( SUMINISTRADA )

Santo Domingo se prepara para una de esas noches en las que el arte va más allá del escenario. Mañana sábado, a las 8:30 de la noche, la XVII Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial tomará el Teatro Nacional Eduardo Brito con una propuesta que mezcla virtuosismo, emoción y propósito.

Más que un espectáculo, se trata de un encuentro donde la danza se convierte en vehículo de impacto social.

En esta edición, los fondos recaudados estarán destinados a la Fundación Nido para Ángeles, una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral, así como la de sus familias.

Repertorio diverso y bailarines internacionales

Sobre las tablas, el público podrá disfrutar de un repertorio diverso que viaja entre lo clásico y lo contemporáneo, pasando por la bolera española e incorporando, por primera vez, interpretaciones de la técnica Limón.

Esta riqueza estilística se reflejará también en el elenco: bailarines de Estados Unidos, España, Canadá, Cuba y la República Dominicana compartirán escenario en una velada que promete dinamismo y contraste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/imagen-xvii-gala-benefica-danza-2-a5c4f1c5.jpg Destacados artistas protagonizan la gala.

Protagonistas

La gala, producida por la gestora cultural Monika Despradel y bajo la dirección artística de Paul Seaquist, reunirá figuras destacadas del circuito internacional. Entre ellas, Nadya Nesvitaylo y Roddy Doble, del Grand Ballet de Canadá; Thays Suárez, Leonardo del Río y Daunier Noblet, desde Cuba, así como Estela Alonso, referente de la técnica bolera española. A estos se suman Joey Columbus y Lauren Twomley, del Limón Dance Company, junto al Ballet Nacional de la República Dominicana dirigido por Pablo Pérez.

Dónde: Teatro Nacional Eduardo Brito. Fecha: sábado 18 de abril, 8:30 p.m. Boletas: boletería del Teatro Nacional.