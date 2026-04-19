Organizaciones culturales rechazan la exclusión del gagá de la agenda del Ministerio de Cultura

Comparsa de gagá durante una celebración tradicional en bateyes dominicanos, en imagen de archivo. ( ARCHIVO )

Decenas de organizaciones culturales, colectivos sociales y agrupaciones tradicionales rechazaron la exclusión del gagá de la agenda cultural oficial y reclamaron al Ministerio de Cultura reconocer esa manifestación como parte esencial del patrimonio dominicano.

La posición está contenida en el comunicado público titulado Gagá sí, firmado por entidades como la Asociación Dominicana de Gagá (ADOGA), RD Antirracista, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Plataforma Cultural FolkloreRD, Columna Kalunga, Acción Afro-Dominicana, Grupo de Trabajo Justicia Reproductiva RD y Así Soy Arte y Cultura Cimarrona.

Rechazo a la exclusión del gagá en la agenda cultural

También suscriben el documento numerosas agrupaciones comunitarias, entre ellas Gagá Batey Los Jovillos, Gagá San Luis, Gagá Tisen el Gallo, Gagá Rompe Corazones, Gagá Sentili, Gagá Chichibaraco, Gagá Makaya, Gagá Villa Altagracia, Gagá La 30 y Gagá El Gran Jefe Gamboa.

Los firmantes expresaron su profunda preocupación y firme rechazo ante recientes declaraciones atribuidas al ministro de Cultura, Roberto Salcedo, sobre que el gagá no forma parte de la agenda cultural integral del país.

Sostuvieron que considerar no prioritaria una manifestación viva e históricamente arraigada no constituye una simple opinión institucional, sino una postura que evidencia una jerarquización cultural excluyente.

En el documento, las organizaciones afirmaron que el gagá es una expresión constitutiva de la cultura dominicana y no solo una práctica festiva o folclórica, sino un sistema cultural que integra espiritualidad, memoria histórica, música, danza y organización comunitaria.

El texto recuerda que esta tradición tiene raíces en los bateyes azucareros del país, donde comunidades afrodescendientes y trabajadores migrantes desarrollaron prácticas culturales de resistencia.

La historia

Negar el gagá implica, en consecuencia, negar la historia de los bateyes y la memoria de las comunidades que han sostenido durante décadas la industria azucarera del país, señala el comunicado.

Los firmantes también citaron estudios académicos y recordaron que la República Dominicana es signataria de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, además de las obligaciones contenidas en la Ley 41-00 de Cultura y la Constitución.

Entre sus demandas, solicitaron el reconocimiento del gagá como expresión cultural y espiritual dominicana, su inclusión en políticas públicas y el cese de prácticas institucionales que promuevan su exclusión.

El comunicado concluye que el gagá nunca ha pedido permiso y no necesita permiso para existir, al definirlo como una práctica viva de memoria, espiritualidad y resistencia.