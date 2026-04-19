Inauguran Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en Santiago

La vicepresidenta Raquel Peña (sexta de izquierda a derecha) encabezó la inauguración de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en la sala principal del Gran Teatro del Cibao. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, fue inaugurada este domingo la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en la sala principal del Gran Teatro del Cibao, un evento que reúne a las 14 provincias del norte del país con una amplia agenda cultural, literaria y educativa.

La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura y se desarrollará del 20 al 26 de abril, con jornadas dedicadas a distintas provincias del Cibao, promoviendo la identidad, la lectura y el pensamiento crítico en toda la región.

Durante el acto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la importancia de esta iniciativa como un ejercicio de descentralización cultural y articulación institucional.

"Cada día será una oportunidad para visibilizar las identidades, tradiciones y aportes culturales de estos territorios. Hoy hacemos una invitación sencilla, pero importante: vengan a la feria, recórranla y participen", expresó el funcionario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-19-at-84220-pm1-1c8c6d50.jpeg Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El evento está dedicado al intelectual y político dominicano Ulises Francisco Espaillat, en el marco del bicentenario de su nacimiento, como reconocimiento a su legado en la vida pública y el pensamiento nacional.

El ministro detalló el calendario de actividades por provincias, indicando que el lunes 20 estará dedicado a Montecristi y Dajabón; el martes 21 a Monseñor Nouel y La Vega; el miércoles 22 a Santiago Rodríguez y Valverde; el jueves 23, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a Hermanas Mirabal y Espaillat; el viernes 24 a Sánchez Ramírez y Duarte; el sábado 25 a Samaná y María Trinidad Sánchez; y el domingo 26 a Santiago y Puerto Plata.

Salcedo subrayó que la feria incluye múltiples espacios como pabellones regionales, de librerías y editoriales, infantil y juvenil, cómic, artesanía, identidad y ciudadanía, así como áreas dedicadas al diálogo y la convivencia cultural.

Palabras de la vicepresidenta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-19-at-84220-pm-536b26ff.jpeg Raquel Peña, vicepresidenta de la República. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña valoró la feria como un punto de encuentro para la creatividad y la identidad del Cibao.

"Esta feria nace como un espacio donde se unen las voces y las tradiciones de las 14 provincias. Leer es descubrir, entender de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar", afirmó.

Peña resaltó que el proyecto fue impulsado junto al senador Daniel Rivera y respaldado por el presidente Luis Abinader, como parte del compromiso del Gobierno con la educación y la cultura.

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Asimismo, destacó el valor de la lectura como herramienta de transformación social. "Los libros son una puerta abierta al conocimiento, al pensamiento crítico y a la imaginación", expresó.

En tanto, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, señaló que la feria representa una apuesta por el desarrollo cultural y educativo de la ciudad.

"La feria es una muestra clara de que cuando una sociedad apuesta por la lectura, apuesta por el pensamiento crítico y la creatividad", indicó el edil, al tiempo que invitó a la población a participar activamente en las actividades.