Inauguran Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en Santiago
La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto junto al ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo en el Gran Teatro del Cibao
Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, fue inaugurada este domingo la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 en la sala principal del Gran Teatro del Cibao, un evento que reúne a las 14 provincias del norte del país con una amplia agenda cultural, literaria y educativa.
La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura y se desarrollará del 20 al 26 de abril, con jornadas dedicadas a distintas provincias del Cibao, promoviendo la identidad, la lectura y el pensamiento crítico en toda la región.
Durante el acto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la importancia de esta iniciativa como un ejercicio de descentralización cultural y articulación institucional.
"Cada día será una oportunidad para visibilizar las identidades, tradiciones y aportes culturales de estos territorios. Hoy hacemos una invitación sencilla, pero importante: vengan a la feria, recórranla y participen", expresó el funcionario.
- El evento está dedicado al intelectual y político dominicano Ulises Francisco Espaillat, en el marco del bicentenario de su nacimiento, como reconocimiento a su legado en la vida pública y el pensamiento nacional.
El ministro detalló el calendario de actividades por provincias, indicando que el lunes 20 estará dedicado a Montecristi y Dajabón; el martes 21 a Monseñor Nouel y La Vega; el miércoles 22 a Santiago Rodríguez y Valverde; el jueves 23, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a Hermanas Mirabal y Espaillat; el viernes 24 a Sánchez Ramírez y Duarte; el sábado 25 a Samaná y María Trinidad Sánchez; y el domingo 26 a Santiago y Puerto Plata.
Salcedo subrayó que la feria incluye múltiples espacios como pabellones regionales, de librerías y editoriales, infantil y juvenil, cómic, artesanía, identidad y ciudadanía, así como áreas dedicadas al diálogo y la convivencia cultural.
Palabras de la vicepresidenta
De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña valoró la feria como un punto de encuentro para la creatividad y la identidad del Cibao.
"Esta feria nace como un espacio donde se unen las voces y las tradiciones de las 14 provincias. Leer es descubrir, entender de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar", afirmó.
Peña resaltó que el proyecto fue impulsado junto al senador Daniel Rivera y respaldado por el presidente Luis Abinader, como parte del compromiso del Gobierno con la educación y la cultura.
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Asimismo, destacó el valor de la lectura como herramienta de transformación social. "Los libros son una puerta abierta al conocimiento, al pensamiento crítico y a la imaginación", expresó.
En tanto, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, señaló que la feria representa una apuesta por el desarrollo cultural y educativo de la ciudad.
"La feria es una muestra clara de que cuando una sociedad apuesta por la lectura, apuesta por el pensamiento crítico y la creatividad", indicó el edil, al tiempo que invitó a la población a participar activamente en las actividades.