Centro Cultural Banreservas inaugura exposición "Demasiado no es suficiente"

El Centro Cultural del Banco de Reservas inauguró la exposición Demasiado no es suficiente, de la artista dominicana radicada en Estados Unidos, Citlally Miranda, que estará abierta al público hasta el siete de junio.

La muestra reúne unas cuarenta obras en las que formas orgánicas y sintéticas, abstractas y figurativas se articulan en composiciones que cuestionan abiertamente la premisa moderna del "menos es más".

Esta exposición constituye una invitación abierta al público para sumergirse en una experiencia estética intensa, donde la densidad visual y conceptual se convierten en un espacio de reflexión, sensibilidad y transformación.

A través de un lenguaje visual integrador, la artista fusiona disciplinas como la fotografía, pintura, dibujo, instalación, videoarte, arte objeto, escultura textil, diseño gráfico y moda.

Desde una sensibilidad neobarroco, la propuesta de Miranda se sustenta en el concepto de horror vacui, entendido como un principio de construcción visual y conceptual. Su trabajo explora, desde la intuición y el subconsciente, el uso del patrón, el signo y la saturación como recursos para hacer visibles las estructuras internas de la experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/centro-cultural-2-681a76f0.jpeg La artista visual Citlally Miranda, junto a una de sus obras durante. (FUENTE EXTERNA)

Más

El horario de visitas es de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche y sábados, domingos y días feriados, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la Sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas, ubicado en la Ciudad Colonial.

Con esta exposición, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso con la promoción de las artes visuales y la valorización de la cultura dominicana, presentando una agenda expositiva que impulsa el intercambio entre distintas perspectivas artísticas.

Te puede interesar Centro Cultural Banreservas reconoce la trayectoria de Giovanny Cruz