Corto dominicano "Caballo blanco": dos premios en 21 Islands International Short Film Festival en NY

"Caballo blanco", escrito y dirigido por el joven cineasta Ramón Alfonso Peña Rodríguez, fue reconocido con dos premios en la décima edición del 21 Island International Short Film Festival 2026, celebrado en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El cortometraje dominicano "Caballo blanco", escrito y dirigido por el joven cineasta Ramón Alfonso Peña Rodríguez, fue reconocido con los premios a Mejor Guion y Mejor Actuación (Clara Morel) en la décima edición del 21 Islands International Short Film Festival 2026, celebrado en Nueva York.

La película corta de drama y suspenso, realizada por Vicio Films y Producciones Saeta, bajo la producción general de Alvin Parra, obtuvo ambos galardones entre 3,007 postulaciones provenientes de 21 naciones insulares, estados y territorios de todo el mundo, en categorías que abarcan animación, documental, experimental y narrativa.

Tras obtener este reconocimiento, "Caballo blanco" se encuentra disponible de manera gratuita en el canal de YouTube de Vicio Filmss.

Peña agradeció a los organizadores por seleccionar y exhibir este cortometraje que pone en alto la cultura, la creatividad y el talento dominicano en el extranjero. Asimismo, destacó la gran labor realizada por todo el equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-19-at-100742-pm-fa47f323.jpeg Ramón Alfonso Peña Rodríguez,director y guionista del corto Caballo blanco. (FUENTE EXTERNA)

"Caballo blanco enaltece a las mujeres no solo de mi familia, sino de toda la República Dominicana, quienes con amor y paciencia se entregan al cuidado de personas enfermas o con discapacidad", expresó el cineasta, al tiempo que invitó a los hombres dominicanos a asumir un rol más activo en las labores de cuidado.

Clara Morel, actriz que interpreta a Andrea en el cortometraje, celebró la existencia de plataformas que valoran el talento independiente y compartió el reconocimiento con los actores Servio Uribe, Karina Valdez y Rafael Lafontaine, con quienes conforma la familia nuclear que da vida a la historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-19-at-100742-pm-1-ccadf905.jpeg La actriz Clara Morel interpreta Andrea en el corto Caballo blanco. (FUENTE EXTERNA)

Recorrido internacional

Estos galardones se suman al premio Mejor Corto de Imaginación (octubre de 2023), obtenido en el festival internacional Short Film Factory, en Rumanía, organizado por la red internacional Short to the Points; así como Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine Fine Arts Hecho en RD 2024.

Además, obtuvo en 2015 el apoyo del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) para la producción de cortometrajes, de la Dirección General de Cine.

Hasta el momento, "Caballo blanco" ha sido proyectado en 10 festivales internacionales, entre los que destacan:

la 77.ª edición del Festival Internacional de Cine de Salerno (Italia) (2023);

(Italia) (2023); la 31.ª edición del San Diego Latino Film Festival (2024);

(2024); la 12.ª edición del Dominican Film Festival in New York (2023);

el 6.º Mercado Independiente de Cine Festival Internacional de Cine MICMXIFF (Ciudad de México, 2025);

el Third Culture Film Festival (Tauranga, Nueva Zelanda, 2025);

y el Toronto Global Film Festival (2025).

En la República Dominicana fue proyectado en la PUCMM, recinto Santiago, y el Centro León, como parte de la programación del Festival Internacional de Cine Independiente de Santiago (2023).

La producción

El cortometraje "Caballo blanco" cuenta con un equipo técnico integrado por Robelitza Pérez, directora de Casting; Leo Pérez, director de Fotografía; Samuel Muñoz, encargado de sonido directo y diseño sonoro; David McLaren, corrector de color; Ivel Cenac, directora de arte; y Josías Domínguez, coordinador del rodaje y primer asistente de dirección.

Sinopsis Durante un fin de semana, Andrea cuida de su padre, Alberto, quien padece Alzheimer y desea montar un misterioso caballo blanco. Andrea sospecha que este tiene malas intenciones hacia su padre y, antes de regresar a la ciudad, intenta hacerlo desaparecer.