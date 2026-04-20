Gran asistencia marca el inicio de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao

Estudiantes de escuelas y colegios presentes en la Feria Regional del Libro Cibao. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 transcurre en su primer día con una notable asistencia de público en el Gran Teatro del Cibao, donde se desarrollará hasta el domingo 26 de abril.

El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, explicó que la feria se desarrolla en horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, con una programación que incluye presentaciones de libros, actividades educativas y exhibiciones culturales.

Dijo que cada jornada estará dedicada a dos provincias del Cibao, con el objetivo de resaltar sus identidades y manifestaciones propias.

"Este es un espacio pensado para toda la familia dominicana, donde no solo se promueve la lectura, sino también el patrimonio cultural, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas", expresó el funcionario.

Participación de las provincias

Delegaciones de distintas provincias dijeron presente desde el primer día.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-10157-pm-632b8ba2.jpeg Elementos de la cultura cibaeña se destacan en la feria. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-10158-pm-4f23cabd.jpeg En la feria se pueden adquirir libros de autores dominicanos y extranjeros. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ) ‹ >

Desde La Vega, el gestor cultural Guillermo Rafael Rodríguez destacó la integración de talleres literarios y escritores locales, así como la promoción de elementos emblemáticos de esa demarcación, como su historia, su catedral y su carnaval.

Espacios innovadores

Entre las novedades de esta edición figura el pabellón del cómic, una propuesta que debuta en la feria.

La coordinadora Estefanía Peguero explicó que el espacio reúne a estudios y colectivos locales, además de ofrecer áreas interactivas de dibujo, lectura y videojuegos.

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 continuará su programación en los próximos días, con la expectativa de que aumente la afluencia de visitantes a medida que avance el evento.

El objetivo de las autoridades con el montaje del evento es consolidarlo como una tradición anual en la región Norte del país.