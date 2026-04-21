Carmen Villalobos reacciona entre lágrimas tras tragedia en rodaje de Sin senos sí hay paraíso

Carmen Villalobos el set de Top Chef VIP. La actriz reaccionó entre lágrimas tras tragedia de Sin senos sí hay paraíso, serie que protagoniza. ( FUENTE EXTERNA )

"Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido", dijo con la voz entrecortada la actriz Carmen Villalobos al reaccionar públicamente a la tragedia ocurrida en el rodaje de Sin senos sí hay paraíso.

La artista habló desde el escenario de los Premios India Catalina, donde estaba siendo reconocida cuando se enteró del violento ataque que dejó dos personas muertas el 18 de abril de 2026 en Bogotá, Colombia.

El hecho ocurrió mientras el equipo estaba grabando en la localidad de Santa Fe, en el área del Parque Nacional Oriental.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un hombre atacó con arma blanca a integrantes de la producción mientras ellos estaban trabajando en el set; como resultado, murieron dos miembros del equipo técnico y también el agresor.

La grabación estaba en curso, por lo que la producción quedó interrumpida de inmediato y el equipo quedó en estado de shock.

Mientras la ceremonia continuaba, Villalobos estaba recibiendo el premio a Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público por otra producción.

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En ese momento, el ambiente era de celebración, pero la situación cambió porque la actriz habló con evidente dolor y dedicó su reconocimiento a las víctimas. Como resultado, su discurso se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

Después del evento, la actriz publicó un mensaje en redes sociales mientras estaba tratando de asimilar lo ocurrido.

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Allí explicó que el equipo de trabajo se había convertido en una familia y que estaba profundamente afectada por la noticia. De forma paralela, la actriz Carolina Gaitán también expresó su luto con un mensaje en fondo negro, mientras recordaba a uno de los fallecidos.

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Debido a la gravedad del ataque, la producción de la serie quedó paralizada y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.