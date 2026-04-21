Compañía Nacional de Teatro presenta nueva entrega de Lecturas de Llerena

La lectura contará con las actuaciones de Pachy Méndez y Ernesto Báez, bajo la dirección de Fausto Rojas, a quienes vems en esta collage con imágenes de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La Compañía Nacional de Teatro, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes, retoma su ciclo “Lecturas de Llerena”, una iniciativa dedicada a la difusión de textos teatrales reconocidos con el Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena, otorgado por el Ministerio de Cultura.

En esta ocasión, el programa presenta la lectura dramatizada de la obra “Un búfalo de El Paso, Texas”, del dramaturgo Frank Disla, galardonada en el año 2005.

La actividad tendrá lugar el jueves 30 de abril, a las 7:00 de la noche, en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Compañía Nacional de Teatro.

La lectura contará con las actuaciones de Pachy Méndez y Ernesto Báez, bajo la dirección de Fausto Rojas, quienes explorarán los matices y la profundidad de la obra a través del formato de lectura dramatizada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/img0053-scaled-1-23ff3c7a.jpg Foto de archivo del dramaturgo Frank Disla. (Fuente externa)

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Este ciclo reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la dramaturgia dominicana, acercando al público a obras premiadas mediante propuestas escénicas que resaltan su valor literario y teatral. Asimismo, “Lecturas de Llerena” se consolida como un espacio de encuentro entre creadores, intérpretes y espectadores, contribuyendo a la preservación y difusión de la memoria teatral del país.

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