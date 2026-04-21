José Mármol presenta antología que reúne su obra poética de 1984 a 2019

El poeta y ensayista dominicano José Mármol puso en circulación el volumen que reúne sus obras poéticas desde 1984 hasta 2019, bajo el título "Donde todo triste ruido hace su habitación".

La presentación de la obra estuvo a cargo del destacado poeta, ensayista y profesor universitario Plinio Chahín, compañero de generación de Mármol, quien resaltó que en este libro "se condensan más de cuatro décadas de trabajo poético marcado por una intensa reflexión sobre la existencia, el lenguaje y la condición humana".

La obra de Mármol, refirió, "se caracteriza por una profunda densidad filosófica, una exploración constante de la interioridad y un tono elegíaco que interroga el tiempo, la memoria y la fragilidad de la experiencia humana".

"La reunión de estos textos en un solo volumen permite apreciar con mayor claridad la evolución de su escritura: desde las primeras búsquedas expresivas hasta la consolidación de una voz madura, rigurosa y de notable coherencia estética".

En su exhaustivo recorrido por la trayectoria poética de Mármol, Chahín subrayó, además, que, leídos en un solo volumen, "estos libros muestran a un poeta que ha llevado su escritura hacia una dimensión cada vez más reflexiva".

"La poesía deja de ser únicamente un espacio de expresión estética para convertirse en una forma de pensamiento que examina el destino del individuo y de la sociedad contemporánea".

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"En ese proceso, la obra de José Mármol reafirma una convicción que atraviesa toda su trayectoria: que el poema no es solo un acto de belleza, sino también un acto de conciencia, una manera de interrogar el mundo y de intentar comprender, a través del lenguaje, la complejidad de la experiencia humana", apuntó el crítico y catedrático.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el Foro Pedro Mir, de Cuesta Libros, el autor de la obra reseñó que agradecía profundamente el gesto frente a su obra de Visor Libros y de su fundador y presidente Jesús García Sánchez (Chus Visor).

"Más allá de lo personal, la publicación de este libro representa, en cierto modo, un acto de reconocer, por parte de un sello editorial de prestigio global, la relevancia que en el ámbito de la lengua española tiene la poesía dominicana contemporánea", indicó.

Detalles

El libro fue publicado con el respaldo del sello Visor Libros, de Madrid, y en el catálogo de su Colección Visor de Poesía.

La ilustración de portada es una obra del artista dominicano José Cestero (1937-2025).

La publicación comprende desde el poemario El ojo del arúspice (Santo Domingo, 1984) hasta el titulado Yo, la isla dividida (Visor Libros, Madrid, 2019 y 2021).

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