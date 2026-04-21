×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
FESTAE 2026
FESTAE 2026

Llega la primera edición de Festae 2026, un evento para impulsar las artes escénicas

Teatro, música y danza de cuatro países se unen en el festival que se desarrollará del 15 al 19 de mayo

    Expandir imagen
    Llega la primera edición de Festae 2026, un evento para impulsar las artes escénicas
    Compañías de Argentina, Francia, Colombia y Guinea Ecuatorial compartirán escenario con talento dominicano en Festae 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana será sede de la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026), un evento que reunirá teatro, música y danza con la participación de artistas de Argentina, Francia, Colombia y Guinea Ecuatorial, junto a representantes dominicanos.

    El festival se celebrará del 15 al 19 de mayo en importantes escenarios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, el Centro León, el Anfiteatro Nuryn Sanlley y otros espacios culturales de la capital.

    El anuncio fue realizado por el director del evento, Fausto Rojas, quien destacó que Festae busca posicionar al país como un referente cultural en la región y fomentar el intercambio artístico internacional.

    La programación incluye siete espectáculos, entre ellos propuestas internacionales como El equilibrista (Argentina), Jumelag (Francia), La Casa de Bernarda Alba (Colombia) y El percusionista (Guinea Ecuatorial), así como destacadas producciones nacionales como Yago, yo no soy el que soy, Reactor Antígona y Pinocho.

    Expandir imagen
    Infografía
    El director Fausto Rojas. (FUENTE EXTERNA)

    Además, el evento ofrecerá conciertos, talleres, charlas didácticas y encuentros con creadores, con la participación de reconocidos artistas como Gabriel Chamé y Mauricio Dayub.

    La agenda musical integrará géneros como jazz, rock, bachata y fusiones caribeñas, ampliando la experiencia del festival.

    FESTAE 2026 también incluirá un encuentro especial dedicado al maestro Giovanny Cruz, como reconocimiento a su trayectoria en las artes escénicas.

    En esta primera edición, el festival apuesta por fortalecer la economía creativa, acercar las artes al público y consolidarse como una plataforma cultural de alcance internacional.

    Agenda oficial

    Del 15 al 19 de mayo de 2026

    Del 15 al 19 de mayo de 2026

    • Sala Carlos Piantini – Teatro Nacional

      La Casa de Bernarda Alba – Elemental Teatro

      Viernes 15 – 8:30 p.m.

      Sábado 16 – 6:30 p.m.

      Yago, yo no soy el que soy – Compañía Nacional de Teatro (80 aniversario)

      Lunes 18 – 6:30 p.m.

      Martes 19 – 8:30 p.m.

      Sala Ravelo – Teatro Nacional

      El percusionista – Gorsy Edú

      Sábado 16 y domingo 17 – 4:30 p.m.

      Pinocho – Teatro Guloya

      Martes 19 – 6:30 p.m.

      Palacio de Bellas Artes

      El equilibrista

      Sábado 16 – 8:30 p.m.

      Domingo 17 – 6:30 p.m.

      Reactor Antígona

      Lunes 18 – 8:00 p.m.

      Anfiteatro Nuryn Sanlley

      Jumelag – Imperial Kikiristán

      Sábado 16 – 5:00 y 7:00 p.m.

      Critos Park

      Jumelag – Imperial Kikiristán

      Domingo 17- 10:00 am.

      Centro León –

      Jumelag – Imperial Kikiristán

      4:30 pm

      Café Teatro Bar Juan Lockward – Teatro Nacional

      Conciertos

      Viernes 15 – 10:00 p.m. Marakandé

      Domingo 17 – 8:30 p.m. Rafelito Mirabal y Sistema Temperado

      ROCK&ROLLA-(Plaza Universitaria)

      Auro, Pablo Cavallo, Lost

      Sábado 16- 10:00 pm.

      Talleres

      Sala Carmen Heredia

      "El placer trágico del clown"

      Viernes 15-2:30- 6:30 pm.

      Sabado 16- 10:30 am.-2:30 pm.

      Sala Aida Bonelly-

      Charla didáctica sobre el clown

      Lunes 18- 3:00 pm.

      Gabriel Chamé Buendia (Argentina)

      Charla Intercambio Teatral

      Martes 19- 3:00 pm.

      Mauricio Dayub (Argentina)

      Encuentros:

      Elemental Teatro (Colombia)

      Sábado 3:00 pm.

      Gorsy Edu-(El percucionista)

      Domingo 17-11:00 am.

      Boletas en Uepa Tickets y CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.