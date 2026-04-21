Llega la primera edición de Festae 2026, un evento para impulsar las artes escénicas

Compañías de Argentina, Francia, Colombia y Guinea Ecuatorial compartirán escenario con talento dominicano en Festae 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana será sede de la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026), un evento que reunirá teatro, música y danza con la participación de artistas de Argentina, Francia, Colombia y Guinea Ecuatorial, junto a representantes dominicanos.

El festival se celebrará del 15 al 19 de mayo en importantes escenarios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, el Centro León, el Anfiteatro Nuryn Sanlley y otros espacios culturales de la capital.

El anuncio fue realizado por el director del evento, Fausto Rojas, quien destacó que Festae busca posicionar al país como un referente cultural en la región y fomentar el intercambio artístico internacional.

La programación incluye siete espectáculos, entre ellos propuestas internacionales como El equilibrista (Argentina), Jumelag (Francia), La Casa de Bernarda Alba (Colombia) y El percusionista (Guinea Ecuatorial), así como destacadas producciones nacionales como Yago, yo no soy el que soy, Reactor Antígona y Pinocho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/6a85010f-a995-4ae9-985c-ccd5ca5b7237-2345a222.jpg El director Fausto Rojas. (FUENTE EXTERNA)

Además, el evento ofrecerá conciertos, talleres, charlas didácticas y encuentros con creadores, con la participación de reconocidos artistas como Gabriel Chamé y Mauricio Dayub.

La agenda musical integrará géneros como jazz, rock, bachata y fusiones caribeñas, ampliando la experiencia del festival.

FESTAE 2026 también incluirá un encuentro especial dedicado al maestro Giovanny Cruz, como reconocimiento a su trayectoria en las artes escénicas.

En esta primera edición, el festival apuesta por fortalecer la economía creativa, acercar las artes al público y consolidarse como una plataforma cultural de alcance internacional.

Agenda oficial Del 15 al 19 de mayo de 2026 Del 15 al 19 de mayo de 2026 Sala Carlos Piantini – Teatro Nacional



La Casa de Bernarda Alba – Elemental Teatro



Viernes 15 – 8:30 p.m.



Sábado 16 – 6:30 p.m.



Yago, yo no soy el que soy – Compañía Nacional de Teatro (80 aniversario)



Lunes 18 – 6:30 p.m.



Martes 19 – 8:30 p.m.



Sala Ravelo – Teatro Nacional



El percusionista – Gorsy Edú



Sábado 16 y domingo 17 – 4:30 p.m.



Pinocho – Teatro Guloya



Martes 19 – 6:30 p.m.



Palacio de Bellas Artes



El equilibrista



Sábado 16 – 8:30 p.m.



Domingo 17 – 6:30 p.m.



Reactor Antígona



Lunes 18 – 8:00 p.m.



Anfiteatro Nuryn Sanlley



Jumelag – Imperial Kikiristán



Sábado 16 – 5:00 y 7:00 p.m.



Critos Park



Jumelag – Imperial Kikiristán



Domingo 17- 10:00 am.



Centro León –



Jumelag – Imperial Kikiristán



4:30 pm



Café Teatro Bar Juan Lockward – Teatro Nacional



Conciertos



Viernes 15 – 10:00 p.m. Marakandé



Domingo 17 – 8:30 p.m. Rafelito Mirabal y Sistema Temperado



ROCK&ROLLA-(Plaza Universitaria)



Auro, Pablo Cavallo, Lost



Sábado 16- 10:00 pm.



Talleres



Sala Carmen Heredia



"El placer trágico del clown"



Viernes 15-2:30- 6:30 pm.



Sabado 16- 10:30 am.-2:30 pm.



Sala Aida Bonelly-



Charla didáctica sobre el clown



Lunes 18- 3:00 pm.



Gabriel Chamé Buendia (Argentina)



Charla Intercambio Teatral



Martes 19- 3:00 pm.



Mauricio Dayub (Argentina)



Encuentros:



Elemental Teatro (Colombia)



Sábado 3:00 pm.



Gorsy Edu-(El percucionista)



Domingo 17-11:00 am.



Boletas en Uepa Tickets y CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.



