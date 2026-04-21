Llega la primera edición de Festae 2026, un evento para impulsar las artes escénicas
Teatro, música y danza de cuatro países se unen en el festival que se desarrollará del 15 al 19 de mayo
La República Dominicana será sede de la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026), un evento que reunirá teatro, música y danza con la participación de artistas de Argentina, Francia, Colombia y Guinea Ecuatorial, junto a representantes dominicanos.
El festival se celebrará del 15 al 19 de mayo en importantes escenarios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, el Centro León, el Anfiteatro Nuryn Sanlley y otros espacios culturales de la capital.
El anuncio fue realizado por el director del evento, Fausto Rojas, quien destacó que Festae busca posicionar al país como un referente cultural en la región y fomentar el intercambio artístico internacional.
La programación incluye siete espectáculos, entre ellos propuestas internacionales como El equilibrista (Argentina), Jumelag (Francia), La Casa de Bernarda Alba (Colombia) y El percusionista (Guinea Ecuatorial), así como destacadas producciones nacionales como Yago, yo no soy el que soy, Reactor Antígona y Pinocho.
Además, el evento ofrecerá conciertos, talleres, charlas didácticas y encuentros con creadores, con la participación de reconocidos artistas como Gabriel Chamé y Mauricio Dayub.
La agenda musical integrará géneros como jazz, rock, bachata y fusiones caribeñas, ampliando la experiencia del festival.
FESTAE 2026 también incluirá un encuentro especial dedicado al maestro Giovanny Cruz, como reconocimiento a su trayectoria en las artes escénicas.
En esta primera edición, el festival apuesta por fortalecer la economía creativa, acercar las artes al público y consolidarse como una plataforma cultural de alcance internacional.
Del 15 al 19 de mayo de 2026
Del 15 al 19 de mayo de 2026
Sala Carlos Piantini – Teatro Nacional
La Casa de Bernarda Alba – Elemental Teatro
Viernes 15 – 8:30 p.m.
Sábado 16 – 6:30 p.m.
Yago, yo no soy el que soy – Compañía Nacional de Teatro (80 aniversario)
Lunes 18 – 6:30 p.m.
Martes 19 – 8:30 p.m.
Sala Ravelo – Teatro Nacional
El percusionista – Gorsy Edú
Sábado 16 y domingo 17 – 4:30 p.m.
Pinocho – Teatro Guloya
Martes 19 – 6:30 p.m.
Palacio de Bellas Artes
El equilibrista
Sábado 16 – 8:30 p.m.
Domingo 17 – 6:30 p.m.
Reactor Antígona
Lunes 18 – 8:00 p.m.
Anfiteatro Nuryn Sanlley
Jumelag – Imperial Kikiristán
Sábado 16 – 5:00 y 7:00 p.m.
Critos Park
Jumelag – Imperial Kikiristán
Domingo 17- 10:00 am.
Centro León –
Jumelag – Imperial Kikiristán
4:30 pm
Café Teatro Bar Juan Lockward – Teatro Nacional
Conciertos
Viernes 15 – 10:00 p.m. Marakandé
Domingo 17 – 8:30 p.m. Rafelito Mirabal y Sistema Temperado
ROCK&ROLLA-(Plaza Universitaria)
Auro, Pablo Cavallo, Lost
Sábado 16- 10:00 pm.
Talleres
Sala Carmen Heredia
"El placer trágico del clown"
Viernes 15-2:30- 6:30 pm.
Sabado 16- 10:30 am.-2:30 pm.
Sala Aida Bonelly-
Charla didáctica sobre el clown
Lunes 18- 3:00 pm.
Gabriel Chamé Buendia (Argentina)
Charla Intercambio Teatral
Martes 19- 3:00 pm.
Mauricio Dayub (Argentina)
Encuentros:
Elemental Teatro (Colombia)
Sábado 3:00 pm.
Gorsy Edu-(El percucionista)
Domingo 17-11:00 am.
Boletas en Uepa Tickets y CCN Servicios, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.