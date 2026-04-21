Los Premios Platino Xcaret: cine y series iberoamericanas se citan en su XIII edición

Vista de una de las estatuillas que se entregarán en los Premios Platino Xcaret en la Riviera Maya, donde se realizará la XIII edición del evento el 9 de mayo. ( FOTOGRAFÍA: JAVI JIMENO (@JAVIERJIMENOFOTOGRAFIA) )

Ha comenzado la cuenta regresiva para una de las fiestas más esperadas del cine iberoaméricano. La XIII edición de los Premios Platino Xcaret se llevará a cabo el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

El evento contempla la entrega de reconocimientos a producciones y profesionales del cine y las series en español y portugués correspondientes a la temporada reciente.

En las categorías de largometraje figuran nominaciones como Blanca Soroa (Los domingos), Dolores Fonzi (Belén), Guillermo Francella (Homo Argentum), Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas), Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta) y Kleber Mendonça Filho (O agente secreto), quien también compite en guion.

En dirección y guion se incluyen además equipos de Belén, Aún es de noche en Caracas y Un cabo suelto.

En el apartado de series y miniseries aparecen intérpretes como Griselda Siciliani (Envidiosa), Javier Cámara (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las muertas), junto a creadores de producciones como Anatomía de un instante, El eternauta, Menem y Estado de fuga: 1986.

En animación y ópera prima figuran títulos como Kayara, Olivia & las nubes, Sorda, Manas y No nos moverán.

La ceremonia será conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo. La alfombra roja estará a cargo de Carolina Ramírez y Lourdes Stephen. La transmisión se realizará por cadenas de televisión de América Latina, España y Estados Unidos, además de la plataforma digital SmartPlatinoTV.

La entrega de premios contará con la participación de figuras del sector audiovisual como Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Stephanie Cayo y Valeria Mazza, entre otros invitados vinculados a la industria.

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La organización del evento corresponde a Egeda y Fipca, con colaboración de Fiacine y apoyo de instituciones y entidades del sector audiovisual.