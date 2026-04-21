El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido impulsa la economía digital

El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido contará con más de 2,000 asistentes y la participación de más de 50 expositores locales e internacionales, consolidándose como un evento relevante en la región dentro de la economía digital y la creación de contenido.

Durante dos días, el evento reunió a creadores, marcas y plataformas en un mismo espacio.

Uno de los grandes hitos de esta edición fue la participación, por primera vez en el país, de ejecutivos de plataformas globales como YouTube y Twitch, quienes ofrecieron charlas enfocadas en el crecimiento profesional de los creadores y el entendimiento de las dinámicas actuales del ecosistema digital.

Asimismo, destacó la intervención del creador internacional José Ramones con su conferencia titulada "La vida premia a los valientes", una de las presentaciones más impactantes del evento, centrada en la mentalidad y toma de decisiones dentro del mundo de la creación de contenido.

Más allá de su propuesta educativa, el festival se caracterizó por una experiencia integral que combinó formación, networking y entretenimiento bajo un concepto de "edutainment", donde los asistentes no solo adquirieron conocimientos, sino que también tuvieron la oportunidad de conectar directamente con marcas, generar oportunidades de negocio y compartir con otros creadores en un ambiente dinámico y festivo durante toda la jornada.

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"El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido es hoy el evento con mayor proyección de la región. Esto es solo el inicio de una plataforma que vino para quedarse y seguir impulsando el crecimiento de toda una industria en Latinoamérica", expresó su organizador, Héctor Manzueta.

El impacto del festival también se vio reflejado en la integración estratégica de marcas que apostaron por la economía de creadores como eje de conexión con nuevas audiencias.

Expansión

Como parte de su expansión, la organización anunció que su siguiente parada será Creators Talks Guatemala, un nuevo formato que busca llevar este movimiento a otros mercados estratégicos de Latinoamérica, ampliando el alcance y el impacto de la plataforma.

El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido continúa consolidándose como un espacio donde convergen talento, conocimiento y oportunidades, marcando el rumbo de una industria en constante evolución.

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