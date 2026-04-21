Emoción y belleza en "Todo Tchaikovsky"

El director de orquesta Amaury Sánchez y el violinista Philippe Quint estarán junto a la Filarmónica de Santo Domingo en "Todo Tchaikovsky". ( FUENTE EXTERNA )

La Filarmónica de Santo Domingo, conducida por el maestro Amaury Sánchez, presentará el 22 de abril, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el concierto "Todo Tchaikovsky", siguiendo una tradición de dedicar a un solo compositor una noche.

Esta estará dedicada a la música del gran compositor ruso nacido en 1840 en Vótkinsk, Rusia y fallecido en San Petersburgo en 1893.

Un solista de lujo

El solista de la noche será el extraordinario violinista ruso-norteamericano Philippe Quint, recordado por sus electrizantes presentaciones en conciertos en Santo Domingo en años pasados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/philippequintcreditjohngress-ad0ad784.jpg El violinista ruso-norteamericano Philip Quint. (FUENTE EXTERNA)

Aclamado por el Daily Telegraph del Reino Unido por su «lirismo poético y conmovedor», Philippe Quint se ha consolidado como uno de los violinistas más destacados de Estados Unidos, cautivando al público con interpretaciones que combinan a la perfección una maestría musical excepcional con una gran riqueza tonal y pasión (según The New York Times).

Quint ha actuado como solista con las mejores orquestas del mundo, como la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Los Ángeles y la Real Orquesta Nacional Escocesa, entre otras. Quint posee el violín Antonio Stradivari de 1708 conocido como el "Ruby".

La noche iniciará con Philippe Quint y el Concierto para violín en re mayor, Op.35. Una pieza llena de virtuosismo que casi te dejará sin aliento con su suspenso y belleza.

La historia detrás de esta sinfonía

En cierto modo, 1878 fue uno de los peores y mejores años en la vida de Chaikovski. El compositor pasó la mayor parte del año en Italia y Suiza, recuperándose de un matrimonio desastroso y una crisis nerviosa.

En enero, terminó su Cuarta Sinfonía y poco después la obra maestra del género operístico, Eugenio Oneguin.

Chaikovski pasó marzo y abril en el balneario suizo de Clarens, y fue allí, en un estallido de inspiración y con la colaboración técnica del violinista Iósif Kotek, donde compuso una de las obras más brillantes y alegres de toda su producción: el único Concierto para violín de su canon.

En tan solo once días, el compositor había completado los bocetos del concierto, de tres movimientos. A principios de abril sustituyó el segundo movimiento por la Canzonetta en la obra y rápidamente la orquestó completa. Hoy en día, parece increíble que el Concierto para violín del compositor no cautivara en su estreno al público.

Chaikovski dedicó el concierto a Leopold Auer y le pidió que lo estrenara. Auer se excusó alegando que la parte del solista era incómoda y demasiado difícil como para que valiera la pena el esfuerzo.

El violinista Adolf Brodsky interpretó el estreno en Viena ese diciembre, las críticas en la prensa fueron muy duras y Chaikovski quedó profundamente herido por las terribles críticas.

Tras una modesta introducción, el primer movimiento presenta tres temas principales deliciosos. El compositor no trabaja mucho en ellos, podríamos decir, sino que los usa para llegar a la brillante cadencia de violín (sin acompañamiento). Una majestuosa repetición de los temas lleva a un final apoteósico de la obra.

La Canzonetta revela lo que el estudioso de Chaikovski, David Brown, denomina «el ardiente amor de Chaikovski por Rusia» y su melancólico anhelo de regresar. Esto da paso sin interrupción al movimiento final, reconociblemente ruso.

El enérgico tema inicial es un Trepak, la danza cosaca de zapateo. Siguiendo con el sabor nacional, el segundo tema sugiere una melodía campesina o gitana acompañada por el zumbido de la gaita o la zanfona.

El tercer tema es más sentimental, pero se basa en ritmos del segundo. Al principio, el violín tiene un breve pasaje solista, y el resto del movimiento exige del solista tanto acrobacias violinísticas como elegancia en la interpretación.

Sentimientos encontrados en la Sinfonía No. 5

Luego de la emoción del concierto de violín y después del intermedio la orquesta nos brindará la Sinfonía No.5 en mi menor, op. 64.

"Me apasiona el elemento nacional en todas sus variadas expresiones... Soy ruso en el sentido más completo de la palabra" Piotr Ilich Chaikovski Compositor y músico clásico “

Los profundos sentimientos nacionalistas de Chaikovski lo unieron estrechamente a sus contemporáneos en el ocaso de la Rusia zarista.

Sin embargo, irónicamente, su expresión musical del «elemento nacional» ocasionó un acalorado debate.

Mientras que el mundo musical de Europa Central a finales del siglo XIX discutía sobre los méritos de Wagner y Brahms, la sociedad musical rusa se caracterizaba por la hostilidad entre un grupo progresista de nacionalistas, "El grupo de los cinco", (Balákirev, Cui, Músorgski, Rimski-Kórsakov y Borodín) y conservadores como Antón y Nikolai Rubinstein, que querían que la música rusa reflejara las técnicas y los estándares europeos.

Aunque se inspiró en la tradición musical folclórica rusa, Chaikovski no abandonó su formación europea y rechazó las actitudes de los nacionalistas por considerarlas simplistas.

Poco después del estreno de su Quinta Sinfonía en noviembre de 1888, le escribió a su hermano: «El sábado participé en un concierto de la Sinfónica Rusa. Estoy muy contento de haber podido demostrar, en público, que no pertenezco a ningún bando en particular».

Chaikovski era sensible a la crítica; como principal compositor de su país y como director de orquesta con reputación internacional, era examinado de cerca.

En una carta de 1882 a un crítico ruso, argumentaba:

"No es importante que el público europeo me aplaudiera, sino que toda la música y el arte rusos fueran recibidos con entusiasmo en mi persona. Los rusos deben saber que un músico ruso ha mantenido alto el estandarte de nuestro arte en los grandes centros europeos".

Compuesta poco después de una larga gira europea, la Quinta Sinfonía es un ejemplo típico del equilibrio artístico que alcanzó Chaikovski. No es explícitamente nacionalista, pero muchos de sus temas están impregnados de un sabor eminentemente ruso.

"La idea del destino" estaba sin duda en la mente del compositor cuando escribió esta sinfonía; en la primavera de 1888 anotó un posible enfoque: «Introducción. Resignación total ante el destino o, lo que es lo mismo, los designios inescrutables de la providencia».

Aunque finalmente descartó las referencias programáticas específicas, la sinfonía proyecta algún tipo de significado dramático. Las líneas generales quedan claras gracias a una idea recurrente llamado el motivo del «destino»; su carácter originalmente ominoso sufre diversas metamorfosis, emergiendo triunfante en las páginas finales de la partitura.

Las cuerdas graves y las maderas introducen el motivo del destino en la apertura; le sigue un tema que recuerda a una melodía popular eslava. El movimiento presenta una gran variedad de temas, y el desarrollo presenta material no introducido anteriormente.

El delicioso tema principal del segundo movimiento fue adaptado al clásico de Sinatra «Moon Love»; sin embargo, la increíble orquestación de Chaikovski eleva el estado de ánimo del sentimentalismo al romanticismo. La melodía principal del movimiento se presenta en un maravilloso solo de corno, seguido de otros bellos solos de instrumentos de viento-madera.

El tercer movimiento es un elegante vals en el que Chaikovski vuelve a explotar una amplia gama de colores instrumentales.

El final lleva el drama emocional de la sinfonía a su punto álgido. Tras comenzar con el motivo del destino, Chaikovski pasa al tema principal del movimiento; la tensión va en aumento, como una tormenta hasta que una nueva versión afirmativa del motivo del destino irrumpe en los magníficos momentos finales.

"Todo Tchaikovsky" promete ser una noche memorable, donde la pasión, el virtuosismo y la grandeza sinfónica se unirán en el escenario para ofrecer una experiencia musical inolvidable.