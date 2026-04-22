La González lanza "Código fuente", un espacio digital con humor, análisis y experiencias reales

Jonathan Soriano, Carolina Brid, Yamilet González, Gary Dalmau y Jonathan Gómez forman el equipo de "Código fuente". ( FUENTE EXTERNA )

En un espacio que une a dominicanos en España, nace "Código fuente", un programa digital que propone una forma distinta de conectar con la audiencia, combinando humor, reflexión y experiencias reales en un formato dinámico y cercano.

Creado y dirigido por Yamilet González, actriz, humorista y creadora de contenido popularmente conocida como La González, el programa será transmitido a través de YouTube en el canal +.

Será una propuesta que busca ir más allá del entretenimiento superficial para generar conversaciones genuinas, donde el público no solo se entretenga, sino que también se sienta identificado.

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"Código fuente no es solo un programa, es un espacio donde se habla desde lo real, se conecta con lo que sentimos y se entiende un poco más lo que vivimos", destaca La González.

Asimismo, explicó que el programa se desarrollará a través de diferentes dinámicas que incluyen conversaciones de panel, entrevistas con expertos en áreas como psicología, derecho y actualidad, así como momentos de humor y dinámicas grupales.

El equipo

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El panel está conformado por Carolina Brid, Miss Panamá Universo 2013; Jhonatan Soriano, creador de contenido y publicista; Jonathan Gómez, analista político; y Gary Dalmau, creador de contenido, quienes, desde sus distintas perspectivas, aportan una dinámica equilibrada entre análisis, cercanía, estructura y autenticidad, enriqueciendo cada conversación con profundidad, humor y una mirada realista.

La producción se realiza bajo la plataforma de SeaBlue Media, con la producción general de Enmanuel Flores, consolidando una propuesta audiovisual con altos estándares de calidad y proyección digital.

Con este proyecto, Yamilet González da un paso importante en su carrera al presentar un formato propio que combina entretenimiento y contenido con propósito, apostando por un espacio donde la audiencia pueda verse reflejada y generar conversación.

La González cuenta con una comunidad de más de 700 mil seguidores (sólo en @tumediceyyotedig0), ha capitalizado su gracia natural y su preparación en la interpretación para crear personajes, donde tomando como base el humor refleja parte de su cultura. Ella es la artífice de "Javiei", "Maidalena", "Gladys", "La Turula", "Brígida Brigette", "Ana Getrutis", "Ludelania" "Tere" y "la doctora Per o Ne", personajes con los que no solo ha monetizado, sino que le han ayudado a canalizar sus energías.