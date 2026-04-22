Presentan en Puerto Rico exposición el "Costumbrismo dominicano"

La actividad incluyó una presentación musical a cargo de la agrupación Vandalismo Musical Dominicana: Los Hermanos del Merengue, dirigida por el músico Daniel Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Alcaldía de Ponce acogió la exposición "Costumbrismo dominicano", una muestra cultural que reunió a la comunidad dominicana residente en la isla para resaltar sus raíces, tradiciones e identidad.

La iniciativa tuvo como objetivo preservar y promover la cultura de la República Dominicana en el exterior, así como fortalecer los vínculos culturales con Puerto Rico, refiere una nota de prensa.

El evento fue organizado por el movimiento Invasión Cultural por una Cultura de Paz, fundado en 2015 por el artista Carlos Abad, con el propósito de impulsar el arte como herramienta de transformación social.

La exposición reunió obras de varios artistas dominicanos y de la puertorriqueña Martiza González, quienes presentaron piezas inspiradas en la vida cotidiana, las tradiciones y las expresiones culturales del pueblo dominicano.

La actividad incluyó una presentación musical a cargo de la agrupación Vandalismo Musical Dominicana: Los Hermanos del Merengue, dirigida por el músico Daniel Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-22-at-30932-pm-cce6f8b4.jpeg El movimiento Invasión cultural fue fundado en el 2015. (FUENTE EXTERNA)

La muestra, de carácter itinerante, ha sido presentada en San Juan y Ponce, consolidándose como un espacio de integración para la diáspora dominicana.

Durante el evento participaron autoridades y representantes del ámbito cultural, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad y promover la cooperación entre ambos pueblos.