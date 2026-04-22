Roberto Ángel pasa balance en el tercer día de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, ofreció este miércoles un balance del desarrollo de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se celebra en la ciudad de Santiago de los Caballeros y se extenderá hasta el domingo 26 de abril.

Durante un encuentro con la prensa, el funcionario destacó que el evento tiene como eje central la integración cultural y la descentralización de las actividades artísticas en el país, utilizando la plataforma de la feria para conectar a las 14 provincias de la región Norte.

"El objetivo esencial de este proyecto es la integración y, junto a ella, descentralizar el ejercicio de la cultura, permitiendo que todas las manifestaciones culturales tengan espacio en esta gran plataforma", expresó.

Participación institucional y programación del evento

Salcedo explicó que la feria abarca una amplia oferta que incluye literatura, música, artes visuales, artes escénicas, danza, gastronomía y artesanía, resaltando la riqueza y diversidad cultural de la región del Cibao.

Asimismo, valoró la participación del público estudiantil, indicando que con el paso de los días ha aumentado la asistencia de escuelas, colegios y universidades, lo que calificó como una experiencia "gratificante" para el fortalecimiento del vínculo entre cultura y educación.

El ministro también señaló que el evento no se limita al recinto principal en los jardines del Gran Teatro del Cibao, sino que incluye una "ruta de feria" con actividades en espacios como el Centro León, el Centro Cultural Banreservas, el Centro de Convenciones y el Monumento a los Héroes de la Restauración, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-55526-pm-493e054a.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, recorre los stands del evento. (PABLO GONZÁLEZ)

En total, la agenda contempla más de 250 actividades durante los siete días del evento, con una programación que dedica jornadas especiales a distintas provincias del Norte, mostrando sus expresiones artísticas y tradiciones.

De igual forma, anunció que este jueves, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la feria contará con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien encabezará una conferencia y dará inicio a un maratón de lectura.

Salcedo adelantó además que el sábado se espera la visita del presidente Luis Abinader, como parte de una agenda oficial vinculada al evento.

En cuanto a la asistencia, indicó que aún se trabaja en un consolidado de visitantes, tomando en cuenta tanto la participación organizada de centros educativos como el público general.

Durante el encuentro, la gobernadora provincial, Rosa Santos, expresó su entusiasmo por la realización de la feria, calificándola como un hecho histórico para la provincia.

"Es una feria de todos los santiagueros, que nos abre oportunidades y nos coloca en la historia como capital del Cibao", manifestó.

Santos destacó que el evento fortalece la identidad cultural de la provincia y proyecta sus tradiciones, desde la música típica hasta elementos representativos como el tabaco y la artesanía.

El encuentro con los representantes de los medios de comunicación fue realizado en el bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao.

La feria se desarrolla en horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.