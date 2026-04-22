Yamilex Hernández representará a República Dominicana en el Miss Grand International All Stars 2026

La modelo dominicana Yamilex Hernández fue coronada en el reality show de talentos Miss Universe Latina. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo y presentadora dominicana Yamilex Hernández fue confirmada como la representante de Quisqueya en la primera edición All Stars del certamen Miss Grand International, uno de los concursos de belleza más reconocidos a nivel global.

Hernández, quien ha construido una trayectoria como modelo y reina de belleza en escenarios internacionales, regresa a la competencia tras un 2025 de importantes logros. Ese año se coronó como Miss Universo Latina y posteriormente participó en Miss Universo, representando a la comunidad hispana en Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado oficial del concurso, la candidata dominicana vuelve "impulsada por el propósito y el crecimiento personal", destacando su historia de resiliencia e identidad como parte de su propuesta en esta nueva etapa.

El certamen Miss Grand International All Stars se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia. Además de la corona, la ganadora recibirá un premio que oscila entre los 100 mil y el millón de dólares, según indica el comunicado.

Más de su carrera

Con 30 años de edad y 178 centímetros de estatura, Hernández es considerada una reina de belleza experimentada, con participaciones destacadas en competencias como Miss Internacional 2023, donde alcanzó el Top 15, y Miss Universo 2025, en el que logró posicionarse entre las 30 semifinalistas.

Más allá de su desempeño en pasarela, también se distingue por sus habilidades en canto, actuación y dominio del inglés y el español, cualidades que aportan versatilidad a su perfil.

Su regreso a Tailandia, país donde ya dejó una impresión positiva en el mundo de los certámenes, tiene el objetivo de seguir representando al país y conectar con audiencias internacionales.

Hernández se suma así a la lista de candidatas que buscarán destacar en esta edición especial, llevando consigo una historia de disciplina, crecimiento y proyección global.