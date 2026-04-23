José Morillo lleva la dominicanidad a Egipto con exposición en la Ópera de El Cairo

La muestra de José Morillo en la Ópera de El Cairo proyecta la identidad dominicana ante públicos internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

El destacado pintor dominicano José Morillo continúa consolidando su arte naif con una exposición en la Ópera de El Cairo, donde presentó la muestra "Mi universo, inspirada en la identidad cultural dominicana.

En el marco de su visita a Egipto, el artista fue recibido en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Egipto por la embajadora Ysset Román Maldonado, con quien sostuvo un intercambio sobre su trayectoria y la importancia de seguir posicionando el arte dominicano en escenarios internacionales.

La exposición, organizada por la misión diplomática con el apoyo de la Dirección General de Aduanas bajo la gestión de Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, contó con la asistencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en ese país ubicado en el extremo nororiental de África, así como de un público diverso interesado en conocer propuestas artísticas del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/ab247a94-ad80-4ed0-b395-e5f8ae5409c8-a6e3714b.jpeg La muestra fue realizada por la Embajada de la República Dominicana en Egipto, encabezada por su embajadora Ysset Román Maldonado.

Morillo expresó a Diario Libre su entusiasmo por la experiencia y el impacto cultural de su obra en tierras egipcias.

"Me siento muy emocionado y feliz de haber sido invitado a exponer por la Embajada Dominicana en Egipto, encabezada por la distinguida embajadora Ysset Román. Poder llevar mi trabajo a un país tan lejano y mostrar nuestra cultura a través de mis obras ha sido un honor y un gran privilegio", afirmó.

El artista destacó además que su propuesta pictórica, centrada en la dominicanidad, ha servido como puente cultural en un contexto donde el país aún es poco conocido. En la actividad ofreció unas palabras Hatem Othman Ahmed, director del Departamento de Exposiciones de la Ópera de El Cairo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/wa1776529877807-65a89ebc.jpeg Una masiva asistencia caracterizó la inauguración. (SUMINISTRADA)

El creador de piezas alegóricas a la cotidianidad dominicana se refirió a la importancia de elevar el arte y la cultura dominicana en el mundo.

"A través de las obras de José Morillo, el público egipcio puede adentrarse en la riqueza cultural de nuestra República Dominicana, plasmadas en escenas llena de color, vida y tradición que reflejan la esencia de lo que somos como pueblo y como sociedad en un contexto amplio. Esta muestra representa un puente de expresiones artísticas entre ambos países", afirmó Ysset Román.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/37b46d7f-72b1-446d-ae87-59cf3a2b25cd-f9223bd0.jpeg Niños y jóvenes egipcios conocieron la muestra. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/screenshot20260420022127samsung-internet-5974ff53.jpg Una de las obras de José Morillo. ‹ >

"Me di cuenta de que pocas personas conocen la República Dominicana en Egipto. Pienso que mis pinturas, que recogen nuestras tradiciones, nuestro color y esencia, ayudan a que entiendan mejor quiénes somos y cómo somos. Aunque tenemos culturas diferentes, compartimos muchas cosas en común" José Morillo Artista dominicano “

Encuentro con estudiantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/7495b175-9204-45a9-b3b4-2c5c90f1fe4a-35a12802.jpeg Morillo conversó sobre su obra con estudiantes universitarios de El Cairo.

Morillo también valoró la acogida del público egipcio, especialmente de los jóvenes universitarios que han visitado la muestra.

La embajada organizó una serie de encuentros enriquecedores con estudiantes de El Cairo. El primer diálogo con el artista y su obra se llevó a cabo con los universitarios de la Facultad de Literatura Hispánica de la Universidad de Ain Shams, donde una treintena de chicos visitó su exposición.

Al finalizar el recorrido, los estudiantes participaron en una breve expriencia práctica, realizando varias pinturas inspiradas en los colores, escenas y estilos característicos del maestro José Morillo, lo que permitió un encuentro creativo y un acercamiento directo al arte y a la identidad cultural dominicana.

"Las personas en Egipto son muy receptivas, cálidas, gente de paz, trabajadora y con mucha cultura. Fue una gran experiencia compartir con cientos de personas que asistieron a la exposición, en especial tantos jóvenes que me brindaron su apoyo con entusiasmo", resaltó.

El pintor aprovechó para agradecer el respaldo recibido durante el desarrollo de su proyecto artístico, en particular de Scheila Febles de Gober, con quien colabora en la creación de textiles bordados que forman parte de su propuesta.

La Embajada Dominicana en Egipto reseñó que la visita del pintor José Morillo a ese país es parte de los esfuerzos de continuar proyectando el arte dominicano en los escenarios internacionales, así como estrechar vínculos culturales entre ambas naciones.