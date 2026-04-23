¿Cuándo será la nueva edición de Miss República Dominicana Universo?

Las finalistas de Miss República Dominicana Universo en 2025. ( ARCHIVO )

El certamen Miss República Dominicana Universo celebrará su 70 aniversario el jueves 30 de julio de 2026 en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

El evento contará con la participación de 30 candidatas en representación de distintas provincias del país, quienes competirán por el título nacional. La organización del concurso está a cargo de Magali Febles, con la producción de René Brea.

Según lo informado, la gala será transmitida en vivo por Color Visión, canal 9, en horario estelar.

El certamen forma parte de la trayectoria de representación dominicana en concursos internacionales de belleza, incluyendo la de Jennifer Ventura, la más reciente reina, quien fue parte del Top 30 de clasificadas en Miss Universo.

La organización indicó que la actividad tendrá un propósito benéfico. Los fondos serán destinados a La Casa del Autismo Magali Febles, un centro orientado a ofrecer servicios de diagnóstico y atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en contextos de vulnerabilidad.

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De acuerdo con declaraciones de la dirección del certamen, la iniciativa busca contribuir al acceso a servicios especializados para familias que requieren este tipo de atención.

Ficha Técnica Ficha Técnica Fecha Jueves 30 de julio de 2026 Lugar Teatro Nacional Eduardo Brito, Santo Domingo Transmisión En vivo por Color Visión, Canal 9 Producción General René Brea y Magali Febles Candidatas 30 representantes provinciales Boletos Disponibles en UEPA Tickets (www.uepatickets.com) y en la boletería del Teatro Nacional