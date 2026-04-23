Paloma Bonilla: la influencer dominicana que quedó parapléjica tras una mala práctica médica

La influencer dominicana Paloma Bonilla, quien quedó parapléjica tras una mala práctica médica, falleció este miércoles 23 de abril del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La vida de Paloma Bonilla quedó marcada por un antes y un después tras una intervención quirúrgica que, lejos de mejorar su salud, transformó radicalmente su realidad. Lo que comenzó como un procedimiento médico derivó en una condición de paraplejia que la obligó a reconstruir su vida desde una silla de ruedas.

Sin embargo, su historia no se limitó al dolor: se convirtió en un relato de lucha, visibilidad y búsqueda de justicia.

Antes de ese punto de quiebre, Bonilla ya había enfrentado importantes desafíos. A los 17 años perdió a su madre, una experiencia que definió su carácter y su manera de enfrentar la vida.

Poco tiempo después, asumió la maternidad a temprana edad, tomando decisiones complejas para sostener a su hija, entre ellas abandonar sus estudios universitarios para priorizar la estabilidad económica familiar.

Años más tarde, cuando su vida avanzaba entre responsabilidades y proyectos personales, comenzó a experimentar problemas de salud que la llevaron al quirófano.

Según su propio testimonio, la intervención, a la que llegó caminando, derivó en complicaciones graves. En el proceso, denunció irregularidades médicas, incluyendo procedimientos adicionales sin el debido consentimiento informado y la colocación incorrecta de materiales quirúrgicos.

El resultado fue irreversible: perdió la movilidad de la mitad inferior de su cuerpo. A partir de ese momento, inició no solo un proceso físico de adaptación, sino también un profundo camino emocional.

Bonilla habló abiertamente de episodios de depresión, incertidumbre y miedo, incluyendo momentos límite en los que cuestionó su propia continuidad. No obstante, también narró cómo encontró en su hija una razón para seguir adelante.

Lejos de mantenerse en el ámbito privado, decidió hacer pública su experiencia. A través de redes sociales, construyó una comunidad que creció alrededor de su historia, donde compartía reflexiones, vivencias cotidianas y mensajes de superación. Su autenticidad y franqueza conectaron con miles de personas que encontraron en ella una voz cercana y real.

En paralelo, emprendió un proceso judicial en busca de responsabilidades por lo ocurrido. El caso evidenció las dificultades del sistema en este tipo de litigios: decisiones contradictorias, apelaciones y una compensación económica que, aunque reconocía el daño, resultaba insuficiente frente a los costos de su nueva condición de vida. Aun así, Bonilla destacó que su lucha no era únicamente económica, sino también moral: necesitaba que se reconociera lo sucedido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/milly-5d-2-2179222a.jpg

Otro de los aspectos que marcó su historia fue el acompañamiento de su pareja, quien regresó a su vida durante el proceso más crítico y decidió permanecer a su lado. Ese vínculo, fortalecido en medio de la adversidad, se convirtió en un pilar importante dentro de su proceso de reconstrucción personal.

Más allá de su experiencia individual, su caso abrió conversaciones necesarias sobre la negligencia médica, el acceso a la justicia y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. También puso en evidencia las dificultades económicas que enfrentan quienes requieren terapias constantes, equipos especializados y atención médica continua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/milly-5djj-2-55bbc1ae.jpg Paloma Bonilla compartió en redes sociales su proceso de vida tras quedar en silla de ruedas, convirtiéndose en una voz de apoyo e inspiración.

Su muerte

El fallecimiento de Paloma Bonilla el 22 de abril generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, amigos y allegados destacaron su fortaleza, su transparencia y el impacto de su historia. Fue recordada como una persona "llena de luz, amor y bondad", pero también como alguien que decidió no callar.

Su legado trasciende su propia experiencia. Paloma no solo enfrentó la adversidad: la transformó en un mensaje. En una sociedad donde muchas historias similares permanecen invisibles, la suya logró abrir espacio, generar conciencia y acompañar a otros.

Su voz, construida desde la vulnerabilidad y la firmeza, permanece.