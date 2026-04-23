Rafael Núñez se adentra en los orígenes de la isla en su libro Santo Domingo

El presidente Luis Abinader recibió una entrega especial de la obra durante el acto, de manos de Rafael Núñez. ( SAMIL MATEO )

En repetidas ocasiones, República Dominicana ha recibido críticas en las que se le califica como una nación racista y xenófoba. Precisamente, esa fue la razón por la que el periodista Rafael Núñez decidió realizar una investigación profunda que dio como resultado el libro "Santo Domingo: Génesis y ruptura de dos naciones".

La obra fue puesta en circulación en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, a quien le fue entregado un ejemplar.

En su discurso, Núñez explicó que el objetivo de este libro es defender la realidad dominicana desde un enfoque documentado. Indaga en los orígenes y en las profundidades de la historia de la isla: las poblaciones indígenas, la colonización, la esclavitud y la división del territorio.

Sostiene que República Dominicana y Haití comparten raíces, pero desarrollaron identidades distintas en cultura, idioma y estructuras sociales.

El profesional, cuya trayectoria supera las cuatro décadas, dejó claro que no se trata de un texto nacionalista, sino de un ensayo que busca objetividad, exponiendo hechos históricos, así como las virtudes y debilidades de ambos países.

Criterios de ilustrados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/23042026-lanzamiento-del-libro-jueves-23-de-abril-2026-samil-mateo31-0b075794.jpg El nuevo libro fue puesto a disposición de los presentes en la puesta en circulación y está disponible en Amazon. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

El historiador Juan Daniel Balcácer explicó que la obra examina cómo, pese a tener orígenes comunes, ambas naciones desarrollaron identidades distintas. Señala momentos clave como las devastaciones de Osorio, la colonización francesa en el occidente de la isla y el sistema esclavista, factores que marcaron diferencias estructurales entre ambas sociedades.

Indicó que el libro profundiza más en la historia haitiana para equilibrar el conocimiento, ya que los dominicanos suelen estar menos familiarizados con ella. También analiza temas como la esclavitud atlántica, la formación de identidades y los conflictos políticos en Haití, así como sus efectos en el desarrollo de ambas naciones.

Balcácer añadió que, aunque existen raíces comunes, las diferencias culturales e históricas hacen inviable cualquier idea de fusión entre ambos países. En cambio, valoró la propuesta del autor de fomentar la cooperación, el respeto mutuo y la convivencia pacífica.

Por su parte, Eliades Acosta resaltó que el libro permite adentrarse en esa compleja relación histórica con una mirada crítica y detallada, pero a la vez accesible. Elogió especialmente el estilo del autor por su lenguaje claro, preciso y de corte periodístico, que acerca el contenido al público general sin sacrificar rigor.

Asimismo, subrayó que la obra aborda temas históricos, filosóficos y sociales, incluyendo tensiones raciales, procesos independentistas y vínculos entre distintas naciones, para explicar las contradicciones y conexiones entre Haití y República Dominicana. Destacó cómo el libro ayuda a comprender por qué, pese a las luchas similares, las trayectorias de ambos pueblos han sido distintas.

También valoró el uso de herramientas teóricas, como el enfoque marxista, para interpretar la realidad histórica sin rigidez, y concluyó que se trata de una obra profunda, que además, es:

Bien escrita y reveladora

Capaz de ofrecer nuevas miradas sobre una relación compleja

sobre una relación compleja Conflictiva y cargada de historia.