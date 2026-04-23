"Todo Tchaikovsky" deslumbró en Santo Domingo y ovacionó el público

El maestro Amaury Sánchez, junto al violinista internacional Philippe Quint. La primera parte del programa estuvo dedicada al célebre Concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto Todo Tchaikovsky, celebrado ayer en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, se convirtió en una velada de alto nivel artístico que dejó al público cautivado por la excelencia interpretativa de la Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, junto al violinista internacional Philippe Quint.

Cada pieza fue recibida con entusiasmo por una audiencia que llenó la sala y respondió con prolongados aplausos tras cada movimiento.

La primera parte del programa estuvo dedicada al célebre Concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las obras más exigentes del repertorio romántico. Desde su entrada al escenario, Philippe Quint mostró dominio técnico, sensibilidad expresiva y una conexión inmediata con la orquesta.

Su interpretación combinó precisión, fuerza emocional y elegancia. Los pasajes virtuosos fueron ejecutados con naturalidad, mientras los momentos líricos generaron un silencio absoluto en la sala. El público respondió con una cerrada ovación al finalizar la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/c05b9fe1-12b2-4266-a7cf-932d2c80b9b0-6f14f980.jpeg El director Amaury Sánchez.

Quint, reconocido en escenarios internacionales por su trayectoria y calidad artística, regresó al país después de varios años de ausencia, dejando una impresión memorable entre los asistentes. Su presencia elevó aún más el perfil de una noche considerada especial dentro del calendario cultural dominicano.

En la segunda parte del concierto, la Filarmónica de Santo Domingo asumió la monumental Sinfonía n.º 5 en mi menor, una de las composiciones más intensas y celebradas de Tchaikovsky.

Con una plantilla de 81 músicos en escena, y una poderosa sección de cuerdas que se extendía hasta la concha acústica, la orquesta mostró potencia sonora, equilibrio y una lectura madura de la obra. Amaury Sánchez condujo cada movimiento con energía, cuidando matices, tensiones y contrastes que hicieron crecer la emoción en la sala.

El famoso tema del destino, eje central de la sinfonía, se escuchó con fuerza dramática desde el inicio hasta el triunfal final, donde el público respondió de pie en varios sectores del teatro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/daa4009e-14bf-4d9d-a6dd-38f6ea4b4128-fb03ee24.jpeg Un momento especial de la gala. (FUENTE EXTERNA)

Además de su reconocida carrera artística, Sánchez mantiene una agenda activa de formación y promoción cultural, consolidándose como una de las figuras más influyentes del ámbito musical nacional.

Muchos asistentes salieron comentando la calidad del espectáculo y el nivel alcanzado por la música sinfónica en el país. La sensación general fue clara: se trató de una de las mejores presentaciones del año en el Teatro Nacional.

El programa oficial del evento destacó la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo y la relevancia histórica de las obras interpretadas.