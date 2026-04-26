Realizan última misa memorial en homenaje al comunicador Carlos Batista Matos

El pasado sábado 25 de abril fue oficiada la misa memorial a Carlos Batista Matos en la parroquia San Judas Tadeo. ( FUENTE EXTERNA )

Las lágrimas y la emoción marcaron la última misa en memoria del reconocido periodista y productor de televisión Carlos Batista Matos, celebrada la noche de este sábado 25 de abril en la parroquia San Judas Tadeo, ubicada en el sector Naco, Distrito Nacional.

Familiares, amigos y figuras del medio artístico y periodístico se reunieron para rendir tributo al comunicador, recordado como "El más caro de la televisión dominicana", título con el que él mismo se identificaba durante su exitosa trayectoria en los medios nacionales.

La misa fue organizada por sus familiares, entre ellos sus hijos, así como por sus exparejas Belkis Concepción y Carolina Valenzuela, quienes acompañaron durante años al veterano comunicador.

El recordatorio entregado a los presentes consistió en una corbata con una cruz, sello que lo identificó en toda su carrera. El padre Eulogio , durante el oficio de la ceremonia religiosa, se refirió a la calidad humana del comunicador que por décadas fue el conductor del programa "Con los famosos" por Color Visión, canal 9.

a los presentes consistió en una corbata con una cruz, sello que lo identificó en toda su carrera. El , durante el oficio de la ceremonia religiosa, se refirió a la calidad humana del comunicador que por décadas fue el conductor del programa "Con los famosos" por Color Visión, canal 9. Además, fue el creador del Bulevar de las Estrellas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/d9248f9d-f4ba-425d-a64f-adc5f6f01b25-8019fa11.jpeg Imagen del recordatorio en forma de corbata entregado a los presentes durante la misa. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más llamativos al cierre de la actividad fue la entrega de un souvenir conmemorativo consistente en una mini corbata en relieve acompañada de un mensaje cristiano. Batista Matos era conocido por su elegancia y estilo particular.

Sus familiares Carolina Valenzuela, Belkis Concepción, Carla Batista, Víctor Minaya, Fausto Parra y otros familiares mostraron su pesar. Carlos Batista Matos falleció el pasado 13 de abril de 2026, noticia que provocó gran consternación en el mundo artístico, periodístico y televisivo de la República Dominicana.

Al homenaje asistieron personalidades del ámbito de la comunicación y la producción televisiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/carlos-batista-matos-2-353ee9c8.jpg El comunicador Carlos Batista Matos. (FUENTE EXTERNA)

Carlos Batista Matos fue sepultado el pasado 16 de abril en el cementerio Puerta del Cielo, en La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde familiares y amigos colocaron decenas de corbatas sobre su ataúd como parte de las honras fúnebres.

Además de su trayectoria en los medios, Batista Matos también tuvo participación en la vida pública como exregidor del PRD, razón por la cual recibió homenajes institucionales por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Su partida ha generado numerosas muestras de cariño y reconocimiento, dejando un vacío en la comunicación dominicana y en varias generaciones de televidentes que siguieron su carrera durante décadas.