Feria del Libro y Cultura Cibao 2026 cierra con más de 100 mil visitantes

La Feria del Libro y Cultura Cibao 2026 cerró este domingo con una asistencia superior a las 100 mil personas, en un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quienes destacaron el impacto cultural del evento en la región Norte.

Durante el acto de clausura, Raquel Peña afirmó que la feria evidencia el compromiso del Gobierno, liderado por el presidente Luis Abinader, con el fortalecimiento de la educación y la cultura en el Cibao.

La vicemandataria participó en varias actividades durante la semana, entre ellas la inauguración de un maratón de lectura y la conferencia "Leer en medio del ruido", además de recorrer las instalaciones del recinto ferial.

De su lado, Roberto Ángel Salcedo resaltó el alcance de la iniciativa y su proyección como plataforma de integración regional.

Confirmó que, debido a su impacto y acogida, la feria será celebrada cada año en Santiago, con su próxima edición pautada del 19 al 25 de abril de 2027.

Las autoridades informaron que el evento generó ventas de libros por alrededor de 10 millones de pesos, reflejando el dinamismo del sector editorial durante la jornada.

La feria estuvo dedicada a Ulises Francisco Espaillat, en ocasión del 150 aniversario de su gobierno, e incluyó 11 pabellones con espacios para editoriales, librerías, artesanía, gastronomía y exhibiciones culturales.

El evento, desarrollado del 20 al 26 de abril, reunió a representantes de las 14 provincias del Cibao y presentó una agenda de unas 250 actividades, entre exposiciones, talleres, presentaciones literarias y espectáculos artísticos.

También se extendió a otros espacios culturales de la ciudad como el Centro León, el Ateneo Amantes de la Luz y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

La clausura concluyó con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez.