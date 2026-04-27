Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule estrenan "El Domingo es Mío" por Digital 15

Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule estrenan "El Domingo es Mío", con la producción del empresario Alberto Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

La televisión dominicana se reinventa con el estreno de "El Domingo es Mío", una propuesta dinámica y familiar que iniciará sus transmisiones el próximo domingo 3 de mayo, en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por Digital 15 y Telemicro Internacional, como un programa en vivo que conectará la isla con el mundo.

Con un formato fresco y variado, el espacio reunirá concursos, entretenimiento, deportes, temas migratorios, reportajes especiales, entrevistas y música en vivo, consolidándose como una revista televisiva integral que conectará con la audiencia a través del entretenimiento y la información.

Brenda Sánchez, reconocida por su trayectoria y dominio de la conducción en vivo, se posiciona como una de las figuras clave del espacio, aportando energía y conexión directa con la audiencia.

A su lado, Carlos Alfredo Fatule suma su versatilidad y amplia experiencia como actor, cantante y presentador, consolidando un liderazgo escénico que eleva la propuesta.

El equipo se fortalece con la participación de Jessica Campos y Luis Octavio Flores (El Chamo), quienes imprimen frescura y autenticidad al espacio, conectando de manera natural con la audiencia y aportando un estilo ágil, espontáneo y contemporáneo que dinamiza cada segmento del programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/4d00cf8a-defc-4c46-a597-6ea409c12324-5eb53767.jpg Parte del elenco del espacio. (FUENTE EXTERNA)

Se enriquece la propuesta con la experiencia del veterano periodista José Antonio Aybar, quien tendrá a su cargo el contenido de entretenimiento; Johnny Trujillo, responsable de ofrecer análisis y cobertura deportiva; y Delisa Francisco, candidata por la provincia María Trinidad Sánchez al Miss República Dominicana Universo 2025, quien llevará el pulso del programa a las calles con sus intervenciones en exteriores.

A esto se suma la música en vivo, dirigida por Samuel Mejía, aportando una energía escénica que realza cada entrega, indica una nota de prensa.

Sano entretenimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/dc28ecd4-8545-4597-96e7-7d9ea67eccfd-480488d9.jpg Los presentadores oficiales del espacio por Digital 15. (FUENTE EXTERNA)

"El Domingo es Mío" cuenta con la producción ejecutiva del empresario Alberto Cruz, con amplia experiencia en la producción de espectáculos de alto nivel, eventos multitudinarios y propuestas de entretenimiento de gran formato, aportando una visión estratégica y un respaldo organizativo que elevan el alcance y la proyección del espacio.

Mientras que, en la producción general estará a cargo de Nelson Muñoz Jr, profesional con una sólida trayectoria en la televisión dominicana, reconocido por su capacidad para desarrollar contenidos exitosos, liderar equipos de producción y mantener estándares de calidad consistentes en proyectos en vivo, lo que garantiza una ejecución ágil y atractiva del programa.

Desde su primera transmisión, el programa busca impactar positivamente a su audiencia con iniciativas como la rifa de un bono de RD$500,000 pesos como inicial para un apartamento dirigido a madres, así como la rifa de un automóvil pautada para el domingo 26 de julio, reafirmando su compromiso social.

Este nuevo espacio llega con la misión de convertirse en el favorito de los hogares dominicanos, ofreciendo dos horas cargadas de emoción, entretenimiento y oportunidades. "El Domingo es Mío" ... más que un programa, una experiencia para toda la familia.