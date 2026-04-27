Premios Brugal Cree en su Gente reconoce a Itesil y Fundemar

La educación y el medio ambiente fueron los pilares de la edición número 34 de los Premios Brugal Cree en su Gente, en la que se reconoció la labor del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil) y de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar).

"Quien transforma su vida, transforma su contexto y su entorno", afirmó el padre Chepe, director del proyecto Itesil. Precisamente, eso es lo que hacen ambas entidades desde sus respectivos ámbitos de acción.

El presidente de la Fundación Brugal, Augusto Ramírez, explicó que el objetivo de estos premios es destacar instituciones que generen resultados tangibles tras años de trabajo, y cuyos impactos puedan ser replicables en otras zonas de la República Dominicana, además de sostenibles en el tiempo.

Señaló que "en esta edición hemos querido enfocarnos en dos urgencias para el país".

La educación

El medio ambiente

Sobre las razones para reconocer a las instituciones galardonadas, Ramírez destacó que el Itesil cuenta con un modelo educativo integral probado durante décadas.

"Me llamó la atención la forma en que educan a los jóvenes en valores y liderazgo, así como los talleres que les brindan experiencia práctica en distintas áreas. Son capaces de sembrar café, procesarlo y venderlo, además de simular líneas de producción, plantas de generación y distribución", explicó.

Asimismo, subrayó que durante más de 50 años el centro ha formado jóvenes en carreras necesarias para la zona fronteriza, logrando que permanezcan en la región, emprendan y contribuyan a su desarrollo.

En cuanto a Fundemar, resaltó el trabajo científico realizado para entender el impacto del blanqueamiento de los corales y la implementación de tecnologías de criopreservación para desarrollar especies más resistentes al calentamiento global.

"Es impresionante ver las piscinas donde crean los llamados ´reclutas de corales´ y cómo los reintroducen en zonas donde antes existían. Es una labor maravillosa", afirmó.

Ramírez también valoró el compromiso de los jóvenes que integran ambas organizaciones, destacando su pasión y enfoque en resultados.

Una redefinición del galardón

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-27-at-90929-pm-2-712f78bf.jpeg Los galardonados fueron parte de un panel en el que se exaltaron sus obras. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Augusto indicó que la Fundación Brugal ha decidido redefinir el enfoque de sus premiaciones. "Durante tres décadas apoyamos iniciativas en múltiples áreas. Ahora hemos optado por concentrarnos en sectores clave como la educación y el medio ambiente, lo que permitirá generar un mayor impacto y fomentar proyectos replicables y sostenibles", explicó.

En ese sentido, consideró que el Itesil es un ejemplo de cómo, a pesar de las inversiones realizadas en educación en el país, existen modelos exitosos que han demostrado resultados sostenidos en el tiempo.

El evento incluyó el estreno del documental El Poder de Creer, un cortometraje que expone el impacto que producen en nuestra sociedad el accionar de las dos instituciones premiadas: la Fundación Dominicana de Estudios Marinos y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola.

Además se llevó a cabo un panel en el que se destacó la labor de Fundemar en el ámbito de Medioambiente, que impulsa el primer programa nacional de criopreservación de gametos de corales.

Con esto se busca revertir la pérdida de cobertura coralina en las costas dominicanas mediante la creación de un banco genético vital para el ecosistema y la economía.

Además, se exaltó el modelo educativo que lleva a cabo el Itesil en Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

A través de una formación integral, técnica y en valores, que se apoya en la metodología Steam y promueve la conexión con el mundo real, con la que que los egresados se integren a la economía local y contribuyan al desarrollo de sus familias y de su comunidad.

Ambos representantes, Rita Sellares y Padre José Rafael Núñez (padre Chepe), y de las entidades compartieron parte de su plan de acción con los fondos del galardón; y los retos que enfrentan las áreas en las que trabajan.

El sacerdote resaltó que no existe una mejor inversión que aquella que se hace en una educación de calidad.