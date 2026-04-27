La Embajada de Turquía deja inaugurada exposición fotográfica de arqueología submarina

La embajadora de la República de Turquía, Emriye Bagdagül Ormanci, dejó inaugurada la exposición fotográfica "Patrimonio Azul de Turquía", del profesor Dr. Harun Özdas.

El encuentro se realizó en el Museo de las Atarazanas Reales, en la Ciudad Colonial, y constituye la tercera iniciativa que organiza esta embajada en el país con el propósito de mostrar la riqueza arqueológica de su nación.

La diplomática explicó a Diario Libre que la muestra reúne imágenes captadas personalmente por el profesor Özdas. A través de ellas, se pueden apreciar hallazgos que abarcan desde la Edad de Bronce hasta el período del Mar Negro.

Resaltó que el Dr. Harun Özdas es un referente en la arqueología subacuática en Turquía, con una trayectoria académica iniciada en 2002 en la Universidad Dokuz Eylül.

Actualmente dirige el Instituto de Ciencias y Tecnología Marina y lidera el centro de investigación Südemer. También preside el comité de la UNESCO en Turquía para la protección del patrimonio subacuático.

Sobre la elección del tema, Emriye Bagdagül Ormanci señaló que Turquía posee una vasta riqueza en arqueología subacuática. Destacó, además, que esta propuesta guarda afinidad con la República Dominicana por su condición insular y la presencia de numerosos naufragios en sus aguas, lo que abre oportunidades de cooperación en esta área.

Al finalizar el recorrido y el acto protocolar, los invitados disfrutaron de entremeses de la gastronomía turca, preparados por la chef de la embajada, Yesim Öztürk.

El proyecto "Patrimonio Azul de Turquía" https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-24-at-83643-pm-151aed56.jpeg Naufragio de Gallipoli. (SAMIL MATEO)

El proyecto "Inventario de Naufragios de Turquía–Patrimonio Azul" es una investigación multidisciplinaria liderada por la Universidad Dokuz Eylül, cuyo objetivo es la identificación y documentación sistemática de los activos arqueológicos sumergidos en los mares Egeo, Mediterráneo, Mármara y Negro.

Basado en décadas de experiencia y en el uso de tecnologías avanzadas, como el sonar de barrido lateral y los Sistemas de Información Geográfica, el equipo ha logrado documentar 350 naufragios hasta la fecha. Estos abarcan desde la Edad de Bronce hasta el período otomano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-24-at-83638-pm-c9aa9aaa.jpeg Lidia Hernández y Federico Reyes. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-24-at-83641-pm-108fc846.jpeg Cansu Onur y Chef Yesim Ozturk. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-24-at-83641-pm-1-0a5f3918.jpeg Katja Afheldt. (SAMIL MATEO) ‹ >

Te puede interesar La Embajada de Turquía ofrece concierto por 75 años de relaciones diplomáticas