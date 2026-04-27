Stephany Ortega regresa al país con "Mi vida en canciones" junto al maestro Manuel Tejada

La artista dominicana Stephany Ortega presentará en República Dominicana su nueva propuesta escénica "Mi vida en canciones", un concierto en formato íntimo de voz y piano junto al maestro Manuel Tejada, el sábado primero de agosto, a las 10:00 de la noche, en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.

La producción marcará una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien apuesta por una propuesta más cercana, emocional y minimalista, donde fusiona la elegancia de su formación lírica con la calidez de sus raíces caribeñas.

En este concierto, Stephany interpretará canciones que han marcado su vida personal y artística, llevando al escenario versiones especiales de obras de artistas contemporáneos, desde íconos del pop hasta exponentes urbanos, con un enfoque sofisticado y profundamente interpretativo.

"Hay canciones que no solo se escuchan, se viven. Este show nace para conectar con el público desde lo más auténtico, sanar, emocionar y también disfrutar", expresó la artista sobre esta nueva propuesta.

La ganadora del Premio Soberano de este año en la categoría "Cantante Lírica" estará acompañada por el talento y la sensibilidad musical de Manuel Tejada. La velada promete una experiencia cargada de emoción, cercanía y calidad artística, en la que la voz y el piano serán los protagonistas absolutos.

Trayectoria internacional

Stephany Ortega cuenta con una carrera de más de 15 años, presentándose en más de 20 países de Europa, Asia, África y América.

Entre sus principales logros figura su participación como única solista latinoamericana en la entronización del Gran Duque de Luxemburgo, transmitida ante una audiencia internacional de 14 millones de personas.

También se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Shanghai Centre Theater y el László Papp Budapest Aréna de Hungría.

La artista ha recibido seis nominaciones a los Premios Soberano, incluyendo las categorías de Cantante Lírica y Artista Destacada en el Extranjero.

Además, es la única dominicana doblemente nominada a los International Classical Music Awards y galardonada con importantes reconocimientos internacionales.

Boletas disponibles

Las entradas para "Mi vida en canciones" están disponibles en www.boleteria.com.do.

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