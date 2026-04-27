Punta Cana vibra al ritmo del jazz con el regreso de The Village Jazz Fest 2026

Artistas nacionales e internacionales se darán cita en Galerías Puntacana Village durante la cuarta edición de The Village Jazz Fest 2026, un evento que impulsa la escena cultural del este dominicano. En las imágenes de archivo se ve posar Sandy Gabriel y Xiomara Fortuna. ( FUENTE EXTERNA )

Punta Cana se prepara para vivir una nueva celebración de la música y la cultura con la llegada de la cuarta edición del The Village Jazz Fest 2026, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo en las áreas del "Strip" de Galerías Puntacana Village.

El evento, que iniciará a las 7:00 de la noche, se ha consolidado como el principal encuentro de jazz en la zona este del país, proyectando al destino más allá de su tradicional oferta turística.

Tras tres ediciones marcadas por un crecimiento sostenido, el festival regresa con una propuesta artística que combina excelencia académica y esencia caribeña. El pianista y compositor Oscar Micheli, formado en Berklee College of Music, encabezará la velada junto a su trío, aportando una ejecución sofisticada y contemporánea del género.

A su lado, el saxofonista y productor Sandy Gabriel ofrecerá una propuesta sonora distintiva, donde la estructura del jazz se entrelaza con ritmos autóctonos, reafirmando su lugar como una de las voces más innovadoras de la escena dominicana.

El componente rítmico estará a cargo del reconocido percusionista Guarionex Aquino, cuya trayectoria internacional incluye colaboraciones con figuras como Michel Camilo, aportando profundidad y maestría a la experiencia musical.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación de Xiomara Fortuna, pionera de la fusión afro-dominicana y referente de la world music, cuya propuesta artística combina misticismo, identidad y una poderosa presencia escénica.

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El cierre del festival estará en manos de The Beach Jazz Project , agrupación integrada por Álvaro Carrera , Freddy Waldrop, Iván Peña y Moisés Oropeza, quienes representan una nueva generación de músicos que exploran el jazz desde una perspectiva fresca, dinámica y conectada con audiencias contemporáneas.

, agrupación integrada por , Freddy Waldrop, Iván Peña y Moisés Oropeza, quienes representan una de músicos que exploran el desde una perspectiva fresca, dinámica y conectada con audiencias contemporáneas. Organizado por Luinis Quezada, Luis Migoya, Manuel Sajour y el Grupo Puntacana, el evento reafirma su vocación como plataforma para el desarrollo cultural, promoviendo el arte en vivo y fortaleciendo la identidad de Punta Cana como un destino donde convergen turismo y expresión artística de alto nivel.